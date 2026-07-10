Türkiye'nin savunma yönetimini aynı merkezde buluşturmak amacıyla Ankara'da yapımı süren Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını uluslararası konuklara ilk kez NATO Ankara Zirvesi kapsamında açtı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak karargah, tamamlandığında 12 milyon metrekarelik proje alanına ulaşacak. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yerleşkesinden 3, NATO Karargahı'ndan 4 kat büyük alana sahip olacak projede siber savunmadan balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden Çelik Kubbe hava savunma konseptine kadar gelişmiş güvenlik sistemleri yer alıyor. Karargahın tamamlanan Yıldız bölümünde NATO savunma bakanları ve üst düzey İttifak temsilcileri ağırlanırken, yabancı konuklara Adıyaman çiğ köftesinin de bulunduğu Anadolu'nun farklı bölgelerinden seçilen yöresel lezzetler ikram edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk bayrağındaki ay ve yıldız formundan ilham alınarak tasarlandı. Proje, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal bütünleşmesini ve müşterek harekat kabiliyetini geliştirecek şekilde planlandı.

Özgün mimarisi, akıllı bina donanımı, çevreye uyumlu yapısı ve yüksek teknoloji altyapısıyla inşa edilen karargahta güvenlik sistemleri de geniş kapsamlı hazırlandı. Siber savunma sistemleri, balistik koruma altyapısı ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı geliştirilen tedbirlerin projede yer aldığı bildirildi.

Karargahın koruma altyapısı Çelik Kubbe hava savunma konseptiyle de destekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın dünyanın en büyük askeri yerleşkeleri arasında yer alması planlanıyor.

Yaklaşık 1680 futbol sahası büyüklüğündeki proje alanında 6,5 kilometre uzunluğunda çevre duvarı bulunuyor. Karargah bünyesinde toplam 3 bin 200 kişi kapasiteli 5 ayrı konferans salonu, 10 bin metrekarelik alana kurulan Yıldız binası ve 6 bin 400 araç kapasiteli 6 kapalı otopark yer alıyor. Projedeki kazı hacminin ise 19 milyon metreküpe ulaştığı belirtildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ay Yıldız Müşterek Karargahı için de ilk uluslararası buluşmaya sahne oldu. Yapımı devam eden karargah, NATO savunma bakanları ve üst düzey İttifak temsilcilerini ağırladı.

7 Temmuz'da düzenlenen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ev sahipliği yaptı. Kabul, yeni karargah projesinin tamamlanan Yıldız bölümünde gerçekleştirildi.

Yabancı konuklara “Türkiye'nin Ay Yıldız Sofrası” konseptiyle Türk mutfağından yöresel ürünler sunuldu. Anadolu'nun farklı bölgelerinden seçilen coğrafi işaretli ve yerel ürünler, tarihi ve kültürel özellikleriyle hazırlanan sunumlarla konuklara ikram edildi.

Menüde Ege Bölgesi'nin zeytinleri, Afyon lokumu, kuru yemişler, Ankara simidi, Mersin keçi peyniri, Gelibolu lakerdası, Urla sakız enginarı, Sultandağı vişnesi, enginar, kumpir lokması ve Kars kaşarı yer aldı.

Konuk NATO savunma bakanlarına sunulan lezzetler arasında Adıyaman çiğ köftesi ile odun ateşinde pişirilen geleneksel Ankara döneri de bulundu.