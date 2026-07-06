Adıyaman Cem Evleri ve Ziyar

Adıyaman Cem Evleri ve Ziyaretler Vakfı Başkanı ve eğitimci Ercan Coşkun, Muharrem ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kerbela'nın insanlık tarihindeki hak ve adalet mücadelesinin simgelerinden biri olduğunu belirterek, Muharrem ayının birlik, dayanışma, adalet ve barış mesajı taşıdığını ifade etti. Muharrem ayının yalnızca bir yas dönemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Coşkun, bu sürecin aynı zamanda hak, hukuk, vicdan ve kardeşlik değerlerini hatırlatan önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi. Kerbela'da yaşananların insanlık tarihine bıraktığı mesajların bugün de güncelliğini koruduğunu belirten Coşkun, Muharrem ayının sonunda paylaşılan aşurenin ise farklılıkların bir arada yaşamasını simgeleyen önemli bir değer olduğunu kaydetti.

Adıyaman Cem Evleri ve Ziyaretler Vakfı Başkanı Ercan Coşkun, Hz. Muhammed'in insanlığa hak, hukuk, adalet, eşitlik ve insanca yaşam anlayışını esas alan bir medeniyet bıraktığını belirterek, bu anlayışın toplumsal yaşam açısından önemini vurguladı.

Kerbela sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Coşkun, Hz. Muhammed'in vefatından sonra yaşanan gelişmelerin Kerbela hadisesine zemin hazırladığını ifade etti. Hz. İmam Hüseyin'in hak ve hakikatin temsilcisi olarak zulme boyun eğmediğini belirten Coşkun, Kerbela öncesinde çatışmanın önlenmesi için diyalog ve uzlaşma yollarını tercih ettiğini söyledi.

Hz. İmam Hüseyin'in çözüm önerilerinin kabul edilmediğini ifade eden Coşkun, yaşanan sürecin ardından onurlu duruşunu koruyarak hak bildiği yoldan ayrılmadığını dile getirdi.

Muharrem ayında tutulan orucun yalnızca aç kalmaktan ibaret olmadığını belirten Coşkun, bu dönemin Kerbela şehitlerini anma, nefis muhasebesi yapma ve hak ile hakikat yolunu yaşatma anlayışını içerdiğini söyledi. Muharrem ayında yolun erkânı gereği sade bir yaşam benimsendiğini, eğlenceden uzak durulduğunu ve dayanışma duygusunun öne çıktığını ifade etti.

Muharrem ayının sonunda paylaşılan aşurenin farklılıkların birlik içinde yaşamasının sembolü olduğunu kaydeden Coşkun, aşure lokmasının bütün insanlığa barış, uzlaşı, dayanışma ve birlikte yaşama mesajı verdiğini belirtti.

Ercan Coşkun, Muharrem ayının evrensel mesajının barış ve kardeşlik olduğunu ifade ederek, hak ve hakikat öğretisinin rehberliğinde insanların birlik içinde yaşayabileceği bir dünya temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE