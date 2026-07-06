Adıyaman Belediyesi, vatandaşların belediye işlemlerini mesai saatlerine bağlı kalmadan gerçekleştirebilmesi amacıyla Akıllı Vezne uygulamasını kent genelinde 8 farklı noktada hizmete sundu. Dijital belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen yeni sistemle vatandaşlar, belediyeye ilişkin ödeme ve işlemlerini haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz şekilde yapabilecek. Kentin farklı bölgelerine yerleştirilen akıllı veznelerin yanı sıra sisteme entegre edilen Mobil Hizmet Aracı da vatandaşlara hizmet verecek. Uygulamayla belediye hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, işlemlerin daha hızlı yapılması ve mevcut veznelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, dijital hizmetlerle belediye işlemlerini daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Adıyaman Belediyesi tarafından hizmete alınan Akıllı Vezne uygulamasıyla vatandaşlar, belediye işlemlerini mesai saatlerini beklemeden kendilerine en yakın hizmet noktasından gerçekleştirebilecek.

Akıllı vezneler; Altınşehir Aryon AVM karşısı, Kent Meydanı, Eski Şire Pazarı AKEM Hizmet Binası, Flamingo Caddesi, Gölbaşı Caddesi AKEDAŞ binası, İtfaiye Müdürlüğü yanı, Otogar ve Mobil Hizmet Aracı olmak üzere 8 noktada hizmet verecek.

Uygulamanın belediye veznelerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlaması bekleniyor. Vatandaşlar, belediyeye ilişkin ödeme ve işlemlerini haftanın 7 günü 24 saat akıllı vezneler üzerinden yapabilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Akıllı Vezne uygulamasının vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının parçası olduğunu belirterek, dijitalleşen hizmetlerle işlemleri daha hızlı ve erişilebilir hale getirdiklerini söyledi.

Tutdere, “Şehrimizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz akıllı veznelerimiz ve bu sisteme entegre ettiğimiz mobil hizmet aracımızla, belediye işlemlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz, hızlı ve güvenli şekilde yapılabilmesini sağlıyoruz. Dijital belediyecilik anlayışımızla hem hizmet kalitemizi artırıyor hem de Adıyaman'ı daha modern, daha erişilebilir ve daha güçlü bir belediyecilik anlayışıyla geleceğe taşıyoruz” dedi.