Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) iş birliğinde, kamu alımlarında yer almak isteyen firmalara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, DMO'nun satın alma sistemi, tedarikçi başvuru şartları ve kamu alım süreçleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarılacak.

"DMO Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı", 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15.00'te Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Devlet Malzeme Ofisi'nin satın alma yöntemleri, tedarikçi başvuru kriterleri ve kamu alımlarına katılmak isteyen işletmelerin izlemesi gereken başvuru süreci ayrıntılarıyla ele alınacak.

Katılımcılara ayrıca DMO ile çalışmak isteyen firmalar için değerlendirme kriterleri, başvuru aşamaları ve kamu alımlarının sunduğu fırsatlar hakkında bilgi verilecek.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan davette, kamu kurumlarına ürün ve hizmet sunmayı hedefleyen, DMO tedarikçisi olmayı planlayan ve süreç hakkında bilgi almak isteyen tüm oda üyeleri toplantıya davet edildi.