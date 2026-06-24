Antalya'da tanışarak evlilik kararı alan Polonyalı Marcin ile Adıyamanlı Zehra'nın mutluluğu, Adıyaman'da düzenlenen geleneksel kına gecesiyle taçlandı. Polonya'dan gelen aile üyelerinin de katıldığı organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıkarken, farklı kültürlerden iki ailenin buluşması dikkat çekti.

Antalya'da başlayan arkadaşlıklarını evlilikle sürdürme kararı alan çift, ailelerinin desteğiyle önemli bir adım attı. Polonya'da yaşayan Marcin, ailesiyle birlikte Adıyaman'a gelerek Zehra'nın ailesiyle tanıştı.

Türk geleneklerine uygun şekilde gerçekleştirilen kız isteme merasiminde iki aile bir araya geldi. Samimi atmosferde geçen buluşmada Polonyalı aile, Türk kültürüne ve geleneklerine ilgi gösterdi.

Genç çift için düzenlenen kına gecesi ise Türmüz Kır Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Gece boyunca çalınan yöresel türküler ve oyun havaları eşliğinde davetliler doyasıya eğlendi.

Polonyalı damat Marcin ile ailesinin halaylara eşlik etmesi geceye ayrı bir renk kattı. Adıyaman kültürüne gösterilen ilgi, davetliler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kına gecesinde hem Türk hem de Polonyalı misafirler bir arada eğlenirken, ortaya renkli ve sıcak görüntüler çıktı. İki farklı kültürün aynı mutlulukta buluştuğu gece, davetlilerin beğenisini kazandı.

Düğün hazırlıklarını sürdüren genç çift ve aileleri, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için gün sayıyor.

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