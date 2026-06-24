Türk hukuk düşüncesinin gelişimine katkı sunmak, hukuk kültürünü güçlendirmek ve toplumsal hukuk bilincinin yaygınlaşmasına destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Türk Hukuk Enstitüsü, Adıyaman Şubesi'ni açarak kentteki çalışmalarına başladı. Yeni şube, hukuk camiası ile vatandaşları buluşturacak çeşitli etkinlik ve projelere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

1977 yılından bu yana Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren Türk Hukuk Enstitüsü, Adıyaman'da da teşkilatlanmasını tamamlayarak çalışmalarına resmen başladı. Şube bünyesinde konferanslar, paneller, seminerler, eğitim programları ve sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

Türk Hukuk Enstitüsü Adıyaman Şube Başkanı Av. Mustafa Başkara, kuruluş sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, temel amaçlarının kentte hukuk kültürünün gelişmesine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Başkara, hukukçular arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi, genç hukukçuların akademik ve mesleki gelişimlerine destek vermeyi, hukuki konuların bilimsel zeminde ele alınmasına katkı sağlamayı ve toplumda hukuk bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Adıyaman'da toplumun tüm kesimlerinde hukuk kültürünün gelişmesini önemsediklerini belirten Başkara, hukukun yalnızca meslek mensuplarını ilgilendiren bir alan olmadığını, toplumsal yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde farklı konularda konferans, panel, seminer ve eğitim programları düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Başkara, hem meslektaşlarla hem de vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türk Hukuk Enstitüsü'nün kuruluşundan bu yana hukukun üstünlüğü, adalet anlayışı ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini belirten Başkara, bu birikimi Adıyaman'a taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamasında kuruluş sürecinde destek veren meslektaşlarına teşekkür eden Başkara, hukuk camiasını ve kamuoyunu yapılacak etkinliklere katkı sunmaya davet etti.

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