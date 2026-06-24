Adıyaman Belediyesi'nin mahallelere yönelik sosyal donatı yatırımları kapsamında yapımı tamamlanan İmamağa Taziye Evi ve Çok Amaçlı Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye tarafından öz kaynaklarla inşa edilen tesis, taziye günlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerde de kullanılacak.

İmamağa Mahallesi'nde hizmete sunulan tesiste kadınlar ve erkekler için ayrı kullanım alanları bulunurken, yemekhane, otopark ve çevre düzenlemesi de projede yer aldı. Çok amaçlı olarak planlanan yapı, mahalle sakinlerinin farklı etkinliklerde bir araya gelebileceği bir alan olarak tasarlandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve başlamasının ardından Boynukara Taziye Evi, Fatih Ömer Turan Taziye Evi ile İmamağa Taziye Evi tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Boynukara Taziye Evi hayırseverlerin desteğiyle kente kazandırılırken, Fatih Ömer Turan Taziye Evi'nin tefrişat ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı. İmamağa Taziye Evi ise tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla inşa edildi.

Belediye, Kayalık, Cumhuriyet, Alitaşı, Varlık ve Altınşehir mahallelerinde yapımı devam eden 5 yeni taziye evini de tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyor.

Yeni yatırımların yanı sıra mevcut taziye evlerinde de bakım ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda kent genelindeki 6 taziye evinin halıları yenilenirken, 16 taziye evinde bakım, onarım, tadilat ve boya işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca 16 taziye evinin semaverleri yenilenerek davlumbaz montajları tamamlandı.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, taziye evlerinin Adıyaman'ın kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek vatandaşların acı günlerinde daha modern ve kullanışlı alanlarda bir araya gelebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Tutdere, yeni taziye evlerinin yanı sıra mevcut tesislerin ihtiyaçlarının da karşılanmaya devam ettiğini belirterek mahallelere yönelik yatırımların süreceğini kaydetti.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman'da hayata geçirilen yatırım ve hizmet projelerini takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.