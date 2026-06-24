Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın yaralandı. Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında yaşanan kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gelen bilgilere göre kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 02 ACB 773 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Derya K.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Derya K. için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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