Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Çelikhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammed S.’nin kullandığı motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralıya ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Muhammed S. daha sonra Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Muhammed S., burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi sürdürülen Muhammed S.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.