AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Besni ilçesinde meydana gelen yangınların ardından yürütülen zarar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınlarda tarım arazileri, sulama sistemleri ve çeşitli tarımsal varlıkların zarar gördüğünü belirten Kurt, ilgili kurumların sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Milletvekili Kurt, 23 Haziran tarihinde etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle elektrik hatlarının temas ettiğini, oluşan kıvılcımların ise bazı tarım arazilerinde yangınlara yol açtığını belirtti.

Yangınların Kutluca, Yazıkarakaya, Sarıçiçek ve Tek Ağaç köylerinde etkili olduğunu aktaran Kurt, bölgede zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 1.180 dekarlık alanda zarar oluştuğunu kaydeden Kurt, bunun 800 dekarının hububat ekili alanlardan, 380 dekarının ise anız alanlarından oluştuğunu ifade etti.

Yangınlardan tütün ve mısır ekili alanların yanı sıra sulama sistemleri, elektrik trafosu ve yaklaşık 600 ton samanın da etkilendiğini belirten Kurt, hasarın boyutunun netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Yangınlara itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiğini belirten Kurt, koordineli çalışmalar sayesinde alevlerin kontrol altına alındığını söyledi.

Yangından etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Kurt, Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zarar tespit çalışmalarına başladığını ve sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde olduklarını belirten Kurt, yangına müdahale eden ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman'da tarım sektörünü etkileyen gelişmeleri ve üreticileri ilgilendiren önemli açıklamaları takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.