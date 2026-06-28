Adıyaman Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye’deki eğitim sisteminin yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Eğitimde bilimsel planlama, fırsat eşitliği ve kurumsal istikrarın güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özcan, kamusal, laik ve bilimsel eğitim anlayışının korunmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Kenan Özcan, milyonlarca öğrencinin karne aldığı eğitim yılının ardından ortaya çıkan tablonun eğitim sistemindeki sorunları daha görünür hale getirdiğini söyledi. Eğitimin uzun süredir parçalı müdahalelerle yönetildiğini savunan Özcan, bunun toplumsal eşitsizlikleri artırma riski taşıdığını ifade etti.

Okul Güvenliği Ve Psikolojik Destek Vurgusu

Okullarda yaşanan şiddet, akran zorbalığı ve güvensizlik ortamının yapısal bir sorun haline geldiğini belirten Özcan, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamusal Eğitim Ve Fırsat Eşitliği

Kamu okullarında temiz içme suyu, hijyen, ücretsiz yemek ve temel eğitim hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özcan, kamusal eğitimin desteklenmesinin eğitimde fırsat eşitliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

Öğretmenlik Mesleği Ve Eğitim Yönetimi

Öğretmen yetiştirme politikalarının bilimsel esaslara göre planlanması gerektiğini belirten Özcan, öğretmenlik mesleğinin ekonomik ve mesleki açıdan güçlendirilmesi, eğitim yönetiminin ise liyakat esasına göre yapılandırılması gerektiğini söyledi.

MESEM Ve Üniversiteler İçin Değerlendirme

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasının çocuk hakları temelinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özcan, üniversitelerin de bilimsel üretim, araştırma ve ihtisaslaşma merkezleri haline getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda eğitim sisteminde kapsamlı yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Kenan Özcan, kamusal, laik ve bilimsel eğitim anlayışının Türkiye’nin geleceği açısından temel bir gereklilik olduğunu ifade etti.