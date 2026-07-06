Genç Memur Sen Genel Merkez Başkanı Mesut Emre Balcı, Memur Sen Adıyaman İl Temsilciliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve gençliğe yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Demir, Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Genç Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Sait Boybey ve yönetim kurulunun katıldığı ziyarette, gençlerin sosyal, kültürel ve sendikal alandaki gelişimine yönelik çalışmalar ele alındı. Görüşmede, Genç Memur Sen'in yürüttüğü faaliyetler, gençlerin bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak projeler ve gelecek dönem hedefleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Demir, Genç Memur Sen'in yürüttüğü faaliyetlerin sendikal çalışmalara dinamizm kazandırdığını belirtti.

Demir, "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında düzenlenen Liselerarası Kompozisyon Yarışması'nın gençlerin gelişimi açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, 2026 yılı programının başarıyla tamamlandığını söyledi. Gençlere ulaşmayı önemsediklerini belirten Demir, şube yönetimi olarak gençlere yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Genç Memur Sen Genel Merkez Başkanı Mesut Emre Balcı ise teşkilatın Türkiye genelinde ve üniversitelerde yürüttüğü faaliyetlere değinerek, ÂDEM (Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet) öğrenci kulüpleri aracılığıyla gençlere ulaştıklarını ifade etti.

Balcı, Genç Memur Sen'in kültür ve medeniyet değerlerine bağlı, girişimci ruha sahip gençlerin yetişmesine katkı sunmayı amaçladığını belirterek, gençlik sivil toplum kuruluşları arasında önemli bir konuma ulaştıklarını söyledi.

Geleceğin sendika yöneticilerini yetiştirmenin, gönüllülük anlayışını geliştirmenin ve üniversiteler ile liselerde gençlerin okuma kültürünü güçlendirecek çalışmalar yürütmenin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Balcı, adil ve yaşanabilir bir dünya için bilinçli gençlerin yetişmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Genç Memur Sen Genel Merkez Başkanı Mesut Emre Balcı, "Afete Hazır Türkiye", "Kudüs Rehberi", "Gençlik ve Aile Rehberi" ile "Balkan Rehberi" raporlarının yanı sıra Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu ve Necmettin Erbakan'ın hayatını konu alan kitapları Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Demir'e hediye etti. Program, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.