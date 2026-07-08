Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki bahçeye sıçradı. Alevlerin bahçe alanına ulaşmasının ardından yangının etkisi artarken, çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bahçedeki ağaçlara yayılan alevlerin daha geniş alana ulaşmasını önlemek amacıyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürülürken, bahçede bulunan çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı.

Alitaşı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakınındaki bahçeye ulaştı.

Yangının bahçeye sıçramasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yayılan alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında bahçedeki çok sayıda ağaç zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.