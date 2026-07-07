Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen beton mikserinde ağır yaralanan sürücünün kurtarılma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İbrahim Halil C. idaresindeki 02 AFE 386 plakalı beton mikserinin devrilmesinin ardından araç içerisinde sıkışan sürücü için Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbarın alınmasından 4 dakika sonra kaza yerine ulaşan ekipler, beton mikserinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaralı sürücüye ulaşması ve kurtarma çalışmaları sırasında yaşananlar görüntülere yansıdı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan İbrahim Halil C.'yi yürüttükleri çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, ekipler tarafından 112 Acil Sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 33 yaşındaki İbrahim Halil C., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmasına ait görüntülerde, itfaiye ekiplerinin devrilen beton mikserinin çevresinde sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için yürüttüğü çalışma yer aldı.

Kaynak : PERRE