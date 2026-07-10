Hat Sanatçısı Ebru Açıkgöz, Gazeteci Ziya Gündüz'e verdiği röportajda hat sanatının yalnızca estetik bir uğraş olmadığını, sabır, disiplin ve manevi derinlik kazandıran kadim bir sanat olduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyduğunu belirten Açıkgöz, hat sanatıyla tanışmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Geleneksel sanatların teknoloji çağında da değerini koruduğunu dile getiren Açıkgöz, el emeğiyle ortaya çıkan eserlerin insanlara farklı bir bakış açısı sunduğunu belirterek, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılacağına inandığını söyledi. Çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini ifade eden sanatçı, fırsat buldukça sergilere katıldığını ve hat sanatını öğrenmek isteyenlere birebir eğitim verdiğini anlattı.

Hat sanatına küçük yaşlardan itibaren sanata duyduğu ilgi sayesinde yöneldiğini belirten Ebru Açıkgöz, uzun yıllar farklı el sanatlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Bir gün hattat bir arkadaşını meşk yaparken izlediğini anlatan Açıkgöz, "Çok küçük yaşlardan itibaren sanata karşı ilgim ve merakım vardı. Uzun yıllar çeşitli el sanatlarıyla ilgilendim. Bir gün hattat bir arkadaşımızın meşk ederken gösterdiği özen ve huzur beni çok etkiledi. O an bu sanatı öğrenmeye karar verdim ve eğitimimi tamamladım. Hüsn-i Hat sanatı bana sabretmeyi, azimle çalışmayı ve manevi anlamda derinleşmeyi öğretti. Zamanla benim için en özel sanat dalı hâline geldi." dedi.

Hat sanatının estetik ile maneviyatı bir araya getiren köklü bir sanat dalı olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Özellikle Kur'an-ı Kerim'in güzel bir şekilde yazılmasıyla gelişmiş, yüzyıllar boyunca medeniyetimizin önemli sanatlarından biri olmuştur. Sabrı, disiplini ve inceliği içinde barındıran bu sanat, kültürel mirasımızın en kıymetli değerlerinden biridir." diye konuştu.

Hat sanatının insan ruhuna da katkı sunduğunu belirten Açıkgöz, "Meşk ederken insan gündelik hayatın yoğunluğundan uzaklaşıyor ve yaptığı işe odaklanıyor. Bu süreç insana sabrı öğretiyor, zihni dinlendiriyor ve iç huzurunu destekliyor. Hat sanatıyla geçirilen her an, insanın kendisiyle baş başa kaldığı kıymetli bir zaman oluyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin gelişmesine rağmen el emeğiyle üretilen sanatlara ilginin sürdüğünü dile getiren Açıkgöz, "Teknoloji hayatımızı kolaylaştırsa da el emeğiyle üretilen sanatlara olan ilgi devam ediyor. İnsanlar dijital dünyanın hızından uzaklaşıp emek, sabır ve estetik barındıran çalışmalara yöneliyor. Bu nedenle hat sanatının her dönemde ilgi görmeye devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Hat sanatını öğrenmek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Açıkgöz, "Hat sanatı sabır ve disiplin isteyen bir yolculuktur. Bu sanatı öğrenmek isteyenlerin alanında yetkin bir hocadan eğitim alması çok önemlidir. Düzenli meşk yapmak, hocanın yönlendirmelerini dikkatle uygulamak ve sabırla çalışmak bu yolun temelidir." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Açıkgöz, "Bulunduğum şehirde kendi hat çalışmalarımı ve yeni eser üretimlerimi sürdürüyorum. Fırsat buldukça sergilere katılarak bu kadim sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmaya gayret ediyorum. Ayrıca talep oldukça, hat sanatını öğrenmek isteyenlere birebir özel dersler veriyor ve bilgi ile tecrübelerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.