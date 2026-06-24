Adıyaman Çölyak Derneği ile Adıyaman Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen Glutensiz Mutfak tanıtım programında çölyak hastalarının günlük yaşamda karşılaştığı beslenme sorunlarına dikkat çekildi. Etkinlikte glutensiz yöresel lezzetler tanıtılırken, çölyak hastalarının sosyal yaşamda karşılaştığı zorlukların azaltılması için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı.

Adıyaman'da gerçekleştirilen programa ATSO Meclis Başkanı Gani Bereket, Hedef Kızılelma Derneği Başkanı İbrahim Halil Gönder, çölyak derneği üyeleri, çölyak hastaları ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Saime Aytemir, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen çalışmanın önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirtti. Aytemir, etkinlikte çölyak hastalarının diğer bireylerden farklı beslenme ihtiyaçlarına sahip olduklarını anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Etkinlikte söz alan dernek üyeleri ise çölyak hastası çocukların eğitim hayatında ve sosyal etkinliklerde yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Özellikle okul çağındaki çocukların beslenme konusunda zaman zaman zorluklarla karşılaştığını belirten katılımcılar, toplumun her kesiminin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Program kapsamında katılımcılara glutensiz yöresel yemekler ikram edilirken, güvenli gıdaya erişimin kolaylaştırılmasının çölyak hastalarının yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Etkinlik, glutensiz mutfak ürünlerinin tanıtılması ve katılımcıların bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

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