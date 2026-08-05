Adıyaman'da kültür ve sanat alanına yeni bir merkez kazandıran Sahne Sanat Akademisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Müzik öğretmeni ve sanatçı Hasan Hüseyin Taştan ile Murat Çeçen'in girişimleriyle hayata geçirilen akademinin açılışına sanat camiası, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programda müzik dinletileri ve sahne performansları sanatseverlerle buluşurken, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Adıyamanlı sanatçı Aziz Taştan'ın adının yaşatılacağı vurgulandı. Kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmayı amaçlayan akademi, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra düzenleyeceği etkinliklerle Adıyaman'da sanatın gelişimine destek vermeyi hedefliyor.

AZİZ TAŞTAN'IN ADI YAŞATILACAK

Açılışta konuşan müzik öğretmeni ve sanatçı Hasan Hüseyin Taştan, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Adıyaman'ın sevilen sanatçılarından Aziz Taştan'ın adını yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Taştan, akademinin yalnızca bir eğitim merkezi olmayacağını, aynı zamanda Adıyaman'ın kültür ve sanat hayatına katkı sunacak önemli bir merkez olarak faaliyet göstereceğini ifade ederek, memleketi sanatsal etkinliklerle daha ileri bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

SANATÇILARDAN DAYANIŞMA KONSERİ

Açılış programında Adıyamanlı sanatçılar da Hasan Hüseyin Taştan'ı yalnız bırakmadı.

Yaklaşık beş saat süren konserde Umut Taştan, Barış Songül, Büşra Çakır, Olgun Eren, Hayri Poyraz, Alican Altunbaş, Serhat Faysal Poyraz, Mehmet Öztekin, Kaan Aydın, Civan Harmancı, Biyan Sağnıç ve Muhammed Öztürk sahne alarak performanslarını sergiledi.

Programın sunuculuğunu ise yazar ve şair Murat Kayış üstlendi.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Sahne Sanat Akademisi'nin açılışına Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şube Başkanı Av. Bülent Çınar, Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Nihal Harmancı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Aziz Çelik, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Başkanı Suzan Şan, DEM Parti Adıyaman İl Yönetimi ile Demokratik Alevi Dernekleri Eş Başkanı Ercan Nuğut'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İŞLETMELERDEN DESTEK

Açılışa kentte faaliyet gösteren bazı işletmeler de destek verdi. Anka Kültür Cafe işletmecileri Hanifi Taştan, Mehmet Taştan ve Hasan Leblebici ile Şükrü Çiğköfte işletmecisi Şükrü Aydın, etkinliğe katkı sunarak dayanışma örneği sergiledi.

Kaynak : PERRE