Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali, düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Festival, Türkiye'nin farklı illerinden gelen hemşeri derneklerini, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluştururken, renkli etkinlikleriyle yoğun ilgi gördü.

Festival Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı şehirlerini temsil eden 62 hemşeri derneğinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kurumlar, belediyeler, federasyonlar, konfederasyonlar, vakıflar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları stant açtı. Katılımcılar, yöresel ürünlerini, geleneksel lezzetlerini, el sanatlarını ve kültürel miraslarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Açılış programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin "Ben değil, biz" anlayışı üzerine kurulduğunu belirterek birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentin yüzyıllardır misafirperverliği ve güçlü ev sahipliği kültürüyle öne çıktığını ifade ederek organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Programa Kilis Valisi Ömer Kalaylı, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Fatma Ataseven, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Aksoy ile Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan da katıldı.

Festival kapsamında ayrıca Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki Anadoludakiler İpekyolu Pazarı'nın açılışı da gerçekleştirildi.

Festival boyunca halk oyunları gösterileri, semazen gösterileri, yöresel müzik dinletileri, konserler ile kültür, sanat ve spor etkinlikleri ziyaretçilerle buluşmayı sürdürecek.