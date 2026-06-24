Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliği, vatandaşları bir araya getirdi. Karaburun İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda aşure ikramı yapılırken, Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın da etkinliğe katılarak vatandaşlarla buluştu.

Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak ve paylaşma kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dualar eşliğinde hazırlanan aşureler katılımcılara ikram edildi.

Etkinlikte vatandaşlarla sohbet eden Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Algın, Muharrem ayının ülkeye, millete ve Gölbaşı'na hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Programa katılan vatandaşlar da aşure etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, organizasyonun mahalle kültürü ve sosyal dayanışmaya katkı sunduğunu belirtti.

Kaymakam Algın, etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan köy halkına ve okul yönetimine teşekkür ederek, toplumsal birlikteliği güçlendiren bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

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