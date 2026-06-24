Adıyaman'ın Tut ilçesinde coğrafi işaretli dut meyvesinde hasat dönemi başladı. İlçenin en önemli tarımsal gelir kaynakları arasında yer alan dut üretiminde bu yıl yağışların olumlu etkisiyle yüksek rekolte bekleniyor. Geçen yıl zirai don nedeniyle üreticilerin verim kaybı yaşadığı ilçede, bu sezon 3 bin tonun üzerinde yaş dut ve 700 tonun üzerinde kuru dut elde edilmesi öngörülüyor.

Adını dut meyvesinden alan Tut ilçesinde hasat, ilkbahar yağışlarının uzun sürmesi nedeniyle geçen yıllara göre yaklaşık iki hafta gecikmeli başladı. Yaklaşık 3 bin dekarlık alanda yetiştirilen dut ağaçlarının altında üreticiler tarafından hasat hazırlıkları tamamlandı.

Toplanan dutlar geleneksel yöntemlerle işlenerek şerbete dönüştürülüyor. Daha sonra kazanlarda kaynatılan ürünler açık havada dinlendirilerek pekmez üretiminde kullanılıyor.

İlk hasat programına Tut Kaymakamı Celal Güngör, Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, üreticiler ve öğrenciler katıldı.

Hasat sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Celal Güngör, yağışların etkisiyle verimli ve bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Güngör ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde ilçeye kazandırılan dut ayıklama ve paketleme tesisinin kısa süre içinde hizmete açılacağını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise bu yıl birçok üründe olduğu gibi dut üretiminde de rekolte artışı beklendiğini ifade etti. Akkan, Tut ilçesinin yıllık üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önemli dut üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Üreticilerden Ahmet Öztürk de geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle verim alamadıklarını, bu yıl ise yağışların etkisiyle ürün kalitesinin ve verimin yükseldiğini dile getirdi.

Hasat programının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Anadolu'daki Dut İncisi Kadın Eliyle Değer Kazanıyor" projesi kapsamında hayata geçirilen İpekyolu Dut İşleme Merkezi ziyaret edildi.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman'ın tarım, üretim ve ekonomi alanındaki gelişmelerini takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.