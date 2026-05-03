Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü etkinliği, bu yıl Tut ilçesinde gerçekleştirildi. Eğitim camiasını bir araya getiren programda öğretmenler ve aileleri doğayla iç içe bir gün geçirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Aytekin’in de katıldığı etkinlikte, katılımcılar hem fiziksel aktivite yapma hem de yoğun çalışma temposundan uzaklaşma imkanı buldu. Doğal güzellikler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, öğretmenler meslektaşlarıyla bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirdi. Etkinlik boyunca oluşan ortam, eğitimciler arasında dayanışma ve iletişimi artıran bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Doğayla İç İçe Etkinlik

Doğanın huzur veren atmosferinde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, hem fiziksel aktivite yapma hem de günlük iş temposundan uzaklaşma fırsatı buldu. Etkinlikte, eğitim camiası üyeleri bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirdi.

Dayanışma ve Motivasyon Vurgusu

Yürüyüş boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte, öğretmenler meslektaşlarıyla farklı bir ortamda buluşmanın memnuniyetini yaşadı.

Program Kahvaltı Programı ile Tamamlandı

Yürüyüşün ardından Tut Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı programında katılımcılar bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak : PERRE