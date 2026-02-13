Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili yağışların ardından meydana gelen heyelan, bölgede paniğe yol açtı. Çanakçı köyü yakınlarında gerçekleşen toprak kayması nedeniyle risk altında olduğu belirlenen iki ev, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Gece saatlerinde heyelanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda heyelan riski taşıyan iki evin boşaltılmasına karar verdi.

Evlerde yaşayan dört kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi. Aile fertlerinden ikisi yakınlarının yanına yerleştirilirken, diğer ikisi ilçe öğretmenevinde geçici olarak misafir ediliyor.

Bölgedeki heyelan alanında güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin inceleme ve risk değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları olası yeni toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca, bölgedeki yağışlı hava koşullarının devam etmesi durumunda vatandaşların riskli alanlardan uzak durmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtti. Bölgede yaşayan vatandaşların, resmi kurumlar tarafından yapılan uyarıları takip etmeleri istendi.

Heyelan nedeniyle tahliye edilen evlerin durumunun ve bölgedeki riskin tespitine yönelik çalışmaların süreceği bildirildi. Ekipler, hem yerinde gözlem hem de jeolojik incelemelerle yeni olası toprak kaymalarını önceden tespit etmeye çalışıyor.

