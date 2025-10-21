6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Çiftlik Köyü merkezi ve Akbel Mezrası'nda yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimi yapıldı.
Anahtar teslim törenine Tut İlçe Kaymakamı Celal Güngör'ün yanı sıra kurum amirleri, yüklenici firma yetkilileri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Celal Güngör, konutların afetzedelere hayırlı olmasını dileyerek, 'Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yuvalarına kavuşmaları bizleri son derece mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.
