Bunlar da ilginizi çekebilir

Milletvekili İshak Şan: 'Muhtarlarımız, devletin vatandaşa uzanan en sıcak elidir'

Kaymakam Celal Güngör, konutların afetzedelere hayırlı olmasını dileyerek, 'Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yuvalarına kavuşmaları bizleri son derece mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.

Anahtar teslim törenine Tut İlçe Kaymakamı Celal Güngör'ün yanı sıra kurum amirleri, yüklenici firma yetkilileri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Çiftlik Köyü merkezi ve Akbel Mezrası'nda yapımı tamamlanan kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimi yapıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.