Proje, Tut Kaymakamlığı, Tut Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Protokol, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un himayelerinde; Tut Kaymakamı Celal Güngör, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe ve Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, Tut ilçesinde dut ve incir fidelerinin üretileceği bir tesis kurulması planlanıyor. Projenin bölge ekonomisine katkı sağlaması ve yerel üretimin sürdürülebilirliğini artırması hedefleniyor.

Vali Dr. Osman Varol, proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

⁠“Bu proje Tut ilçemiz için çok hayati bir önem taşımaktadır. İlçemiz adını bile Dut meyvesinden alıyor. İncir’de ilçemiz için önem arz etmektedir. Bu ürünlerin devamının sağlanması için bunların fidesinin temini noktasında bir merkez haline gelemedi ilçemiz. Bugün imzaladığımız protokol ile Tut ilçemizin öne çıkan ürünlerinden dut ve incir fideleri için bir tesis oluşturulmasını hedefliyoruz. Her iki meyveyi de vatandaşlarımız kurutup ülkemizin dört bir tarafına pazarlıyorlar. Bundan sonra hem bölgemizde hem de başka bölgelerde yetişecek dut ve incir ağaçlarımız için çok kaliteli ve bu bölgenin özelliğini taşıyan orijinal fideleri inşallah kuracağımız bu tesiste yetiştirmiş olacağız”

Yeşillikler diyarı olarak bilinen Tut ilçesinde hayata geçirilecek bu proje ile hem tarımsal üretim desteklenecek hem de bölge ekonomisine yeni bir soluk kazandırılacak.

Kaynak : PHA