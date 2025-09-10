İlçe merkezindeki bir çay bahçesinde gerçekleşen ziyarette, ekonomik ve sosyal hayatın temel direği olan esnafın ticari faaliyetleri ile ilçeye sundukları katkılar ele alındı.

Vali Varol, esnaf ve vatandaşların talep, öneri ve ihtiyaçlarını dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin kalkınmasında emeği ve alın teriyle rol üstlenen Tut esnafına teşekkür eden Vali Varol, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA