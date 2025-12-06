Artık her lokmada endişe taşıyoruz.

Pizza yerken zehirlenme, tavuk yerken mide hastanelik olma vakaları neredeyse günlük hale geldi.

Market raflarında renkli paketler, restoranlarda iştah kabartan menüler… Ama içeriğinde ne var, gerçekten biliyor muyuz?

Yediğimiz gıdalara nasıl güveneceğiz?

İnsan sağlığı bu kadar mı ucuz?

Bu sadece bir gıda meselesi değil; doğrudan halk sağlığının sorunudur.

Tarladan sofraya gelen her ürün denetlenmeli, üretim ve sunum süreçleri şeffaf olmalı.

Bugün, ucuza mal etmek adına kalitesiz malzeme kullanan, hijyen kurallarını hiçe sayan sistem;

yarının binlerce hastasını yaratıyor.

İçeriği belli olmayan katkı maddeleri, yanlış saklama koşulları, denetimsiz üretim zincirleri…

Devletin görevi vatandaşının sağlığını korumaktır.

- Gıda denetimleri artmalı

- Etiket bilgileri denetlenmeli

- Cezalar caydırıcı olmalı

- Tüketici bilgilendirilmeli

Sağlıklı beslenmek bir lüks değil, temel bir insan hakkıdır.

Ama biz bugün, sadece doymayı değil, hayatta kalmayı konuşur hale geldik.

İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı!

Unutmayalım: Zehirlenme sadece bir mide olayı değil, toplumun tamamına yayılmış bir güven sorunudur.

#SağlıklıGıdaHaktır

#DenetimŞart

#HalkSağlığıÖncelik

Son zamanlarda yurt dışından gelip Türkiye’de kaldıkları apartmanlarda yapılan böcek ilaçlamaları sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden insanlar hepimizin yüreğini sızlattı.

Peki bu olaylar tesadüf mü? Hayır, tamamen denetimsizlik ve bilinçsizlik sonucu yaşanıyor.

Apartmanlarda yapılan ilaçlamaların;

- Kim tarafından yapıldığı,

- Hangi ilaçların kullanıldığı,

- Bu maddelerin insan sağlığına etkileri,

- Uyarıların yapılıp yapılmadığı

gibi hayati konular çoğu zaman göz ardı ediliyor.

Zehirlenmeler neden oluyor?

- Profesyonel olmayan firmalarca yapılan ilaçlamalar

- Hatalı doz kullanımı

- Havalandırma eksikliği

- Komşulara bilgi verilmemesi

- Kimyasal maddenin apartman içinde uzun süre kalması

Ve sonuç: Yurt dışından gelen bir aile tatil için geldiği ülkede yaşamını kaybediyor.

Sadece bir yazlık değil, bir hayat kararı bitiyor!

Bu tür ihmaller kabul edilemez.

- İlaçlama firmaları sıkı denetlenmeli,

- Kullanılan kimyasalların içeriği şeffaf şekilde ilan edilmeli,

- İlaçlama öncesi apartman sakinlerine resmi uyarı yapılmalı,

- Ruhsatsız firmalara ağır yaptırımlar uygulanmalı.

Bir apartman ortak yaşam alanıdır.

Burada yapılan her işlem herkesin sağlığını doğrudan etkiler.

Bu yüzden keyfi değil, bilimsel ve denetimli şekilde yapılmalıdır.

İhmaller hayat alıyor!

İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı!

Bir de asgari ücrete mahkum olan insanlar nasıl geçinecek? Elektrik faturası, doğal gaz, emekli maaşının kat be kat üzerinde olan kiralar!...

Hayatımızı bu kadar zorlaştıran kim desen, sorumlu yoktur...

#ZehirlenmeyeDurDe

#İlaçlamaDenetlenmeli

#TopluYaşamdaSorumluluk

#HalkSağlığıÖnceliğimiz