25 Kasım – Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü!

Şiddet ne bir duygu ne bir hak ne de bir gerekçedir. Kadınlara karşı yapılan her türlü şiddet ve ayrımcılık insanlık suçudur!

Kadının yeri;

Adalet dağıtmayan mahkeme koridorları,

Sığınma evlerinin çaresiz koridorları,

Hastane acillerinin soğuk koridorları değildir.

Kadının yeri;

Onurlu bir yaşam,

Özgür bir gelecek,

Engelsiz bir iş hayatıdır.

Kadın değil, kadına şiddet yargılanmalı,

Kadın değil, adaletsizlik cezalandırılmalıdır.

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Emeği, bedeni, kimliği, hakları, hayatları ve birbiri için mücadelede birleşen tüm kadınlara saygıyla.

Eşit, özgür, şiddetsiz ve güvenli bir yaşam için her canlının temel hakkıdır.

Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireysel bir hak ihlali değil; toplumsal vicdanı yaralayan, insan onurunu zedeleyen ve eşitlik ilkesini tehdit eden küresel bir sorundur. Şiddet, Dünyanın pek çok yerinde sıklıkla rastlanan bir insan hakları ihlalidir. Demokratik ve kadın özgürlükçü toplum, en sağlıklı toplum biçimidir.

Çünkü toplum, varlığını Kadın'a borçludur ve özgür yaşam bu gerçeklikle mümkündür.

Kadın doğurur.

Kadın büyütür.

Kadın güzelleştirir.

Kadın annedir ve kadın insandır.

Sahip çıkın!

"Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı,

siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız..."

Kadın; hayatın her alanına dokunan, hayatın ta kendisidir.

Kız çocuğudur, annedir, eştir, sevgilidir, emekçidir.

Ama ne yazık ki bu ülkede ne çocukları, ne de kadınları koruyamıyoruz.

Kadın, sokak ortasında şiddete uğruyor,

çoğu zaman çocuğunun gözleri önünde hunharca katlediliyor.

Ve sadece 2025 yılında "482 kadın" öldürüldü!

Bu sayı bir istatistik değil;

Her biri bir nefes, bir umut, bir yaşam, bir gelecek…

Ya basına yansımayanlar?

Kim bilir kaç kadın sessizce, isimsizce hayattan koparıldı?

Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil;

Aynı zamanda psikolojik, ekonomik ve toplumsal bir baskıdır.

Evde, okulda, iş yerinde, sokakta…

Kadın hâlâ özgür değil, hâlâ güvende değil!

Artık yeter!

Bugün yalnızca bir anma değil;

Her gün ses olma, direnme, dayanışma günüdür.

Sessiz kalmak, suça ortak olmaktır.

Kadınların yaşam hakkını savunmak, insanlığı savunmaktır.

Daha kaç kadın ölecek?

Ne zaman gerçekten güvende hissedeceğiz?

Ne zaman adalet kadınlar için de eşit işleyecek?

#25Kasım

#KadınaŞiddeteHayır

#482Kadın

#İstanbulSözleşmesiYaşatır

#SessizKalma

#KadınCinayetleriPolitiktir

#Yaşamakİstiyoruz