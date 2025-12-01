Dünyanın 8. harikası #NemrutDağı,

Tarihin içinden süzülen

#CendereKöprüsü,

Sırlı derinlikleriyle

#PirinMağaraları,

Ve kadim miras

#KarakuşTümülüsü...

Her köşesi bir açık hava müzesi gibi olan,

Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla,

Civanmert insanıyla geçmişle bugün arasında köprü kuran

Huzurun ve barışın şehri Adıyaman’ımızın il oluşunun 71. yılını

Gururla ve sevgiyle kutluyorum.

Nice yıllara Adıyaman!

Tarih sende yaşıyor, umut sende filizleniyor...

Tüm hemşerilerime sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum.

#Adıyaman71Yaşında

#Tarihleİçİçe

#GururumuzAdıyaman