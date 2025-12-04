Kömür karası sadece alınlarına değil, yüreklerine de sinmiş insanların günü…

Yer altının sessiz kahramanlarının, en zor şartlarda ekmeğini taştan çıkaranların günü…

“Kömür karası, ekmek parası” derler ya, işte o ekmeğin ne kadar ağır bedellerle kazanıldığını ne yazık ki hep acılarla öğrendik.

Soma’da, Ermenek’te, Amasra’da…

Unutmadık!

O karanlıkta, oksijensiz tünellerde, ihmallerin gölgesinde kaybettiğimiz canlar hâlâ yüreğimizde.

Madencilik, dünyanın en zor ve en tehlikeli mesleklerinden biri.

Ama asıl tehlike, gerekli önlemlerin alınmadığı, denetimlerin yetersiz olduğu, “kâr” uğruna “can”ın hiçe sayıldığı sistemlerdir.

Madencinin hakkı, alın terinin karşılığıdır.

Madencinin hakkı, güvenle işe gidip evine dönebilmektir.

Madencinin hakkı, yaşamaktır!

Bu anlamlı günde;

– Tüm madencilerimize minnetimizi sunuyoruz.

– Hayatını kaybeden madencilerimizi rahmetle anıyoruz.

– Ve yüksek sesle söylüyoruz:

“İş güvenliği lütuf değil, haktır!”

