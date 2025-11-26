Bir ülke düşünün;

Toprağı bereketli,

Dağı meralı,

Suyu bol,

İklimi elverişli…

Ama markette et ve süt alamayacak hâle gelmiş vatandaşlar yaşıyor.

Nereye gidiyoruz?..

Et, süt gibi temel ürünlerde kıtlık kapıda deniyor.

Neden?

Çünkü artık üretici üretemiyor!

Mazot, gübre, yem, ilaç, elektrik... Tarım ve hayvancılığın tüm girdileri el yakıyor.

Bir litre süt, bir kilo yem parasını karşılamıyor.

Bir çiftçi nasıl ayakta kalabilir?

Mera alanlarımız boş, köylerimiz sessiz, ahırlar bomboş.

Köylü artık üretmekten vazgeçti.

Kendi hayvanını kesen üretici, hayvancılıktan çekiliyor.

Tarımı terk edenler başka ülkelere muhtaç hâle geliyor.

Tarımda kendi kendine yeten bir ülkeden;

Samanı, buğdayı, canlı hayvanı ithal eden bir ülkeye dönüştük.

Bu bir kader değil, bu açıkça yanlış tarım politikalarının sonucudur!

Bu topraklarda kıtlık yaşanmazdı…

Ama üretici desteklenmezse, bu haberler daha başlangıç.

Çözüm belli:

- Tarım ve hayvancılık yeniden milli mesele olmalı,

- Üreticiye gerçek destek sağlanmalı,

- Tarım girdileri düşürülmeli,

- Köyler canlandırılmalı.

Yoksa soframızda et değil, bu gidişle sadece hikâye kalacak!*

#KöylüMilletinEfendisidir

#YerliVeMillilik

#ÜreticiDesteklenmeli