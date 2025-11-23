Son zamanlarda öğrenci yurtlarından gelen zehirlenme haberleri hepimizin içini acıtıyor.

#Besni ilçemizde KYK kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan çok sayıda öğrenci, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ama bu sadece bir olay değil; ard arda yaşanan bir dizi skandalın yeni halkası.

Yemekhanelerde çıkan kurtçuklar, bozuk yemekler, asansörde mahsur kalan öğrenciler…

Gençlerimizin sağlığı, güvenliği, geleceği tehdit altında!

Neden bu kadar çok zehirlenme vakası yaşanıyor?

Gençlerimize ne yediriliyor?

Bu yemekleri kim yapıyor, kim denetliyor?

Denetim zaafı mı var, yoksa denetim sadece kâğıt üzerinde mi?

Aileler çocuklarını devlete emanet ediyor. KYK yurtları sadece barınma yeri değil, bir güven alanı olmalı.

Ama her geçen gün yeni bir ihmal haberiyle karşılaşıyoruz.

Sorumlular kimse ortaya çıkarılmalı.

Bu olaylar sosyal medyada 3 gün konuşulup unutulmamalı.

Çocuklarımızın sağlığı bu kadar ucuz olmamalı.Olayların üzeri örtülmeden, şeffaflıkla ve ciddiyetle ele alınmalı.

