24 Kasım Öğretmenler Günü

“Bizi geleceğe hazırlayan Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”

(Mustafa Kemal Atatürk)

Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Sadece bir lider değil, bir milletin kaderini değiştiren öğreticidir.

O, cehalete karşı kalemiyle, bağımsızlık uğruna iradesiyle savaşmıştır.

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" diyerek,

eğitimin gücünü, öğretmenin rolünü her şeyin üstünde tutmuştur.

24 Kasım’da onu bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Öğretmenlik, sadece bir meslek değil; geleceği inşa eden, toplumun temeline ışık tutan kutsal bir görevdir. Ama bugün dönüp bakınca sormadan edemiyoruz:

Öğretmenlerimiz hak ettikleri yaşamı sürdürebiliyor mu?

Geçim sıkıntısı içinde ikinci bir iş yapmak zorunda kalan, kiraya, faturaya yetişmeye çalışan eğitim emekçileri ne yazık ki bu ülkenin gerçeği.

Çocuklarımızı bilgiyle donatan, değerler kazandıran, çağdaş bireyler olmaları için çabalayan öğretmenler; ancak kendi yaşam koşulları iyileştirilirse görevlerini layıkıyla sürdürebilir.

Öğretmene değer, geleceğe yatırımdır.

Bugün yalnızca kutlamıyoruz, aynı zamanda hatırlatıyoruz:

Öğretmenin emeği kutsaldır, alın teri kıymetlidir, geleceğimiz onların ellerindedir.

“Bir gün değil, her gün hatırlanmayı hak eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.”

