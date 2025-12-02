GAP' TA ADALET, ATATÜRK BARAJI ADIYAMAN'INDIR!

1 Aralık – Adıyaman’ın İl Oluşunun 71. Yılı.

Depremin yıkıcı etkilerini derinden yaşayan, ama bir kez daha birlik ve dayanışmayla, yerel yönetimin de desteğiyle ayağa kalkan Adıyaman’ımızın il oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz.

Ama önemli bir konunun da üzerine düşünmemiz ve sormamız gerekir.

Yanı başımızda duran Atatürk Barajı neden Adıyaman’a fayda sağlamadı?

Dev bir proje, devasa bir kaynak, ama bu kaynak Adıyaman’a yeterince akmadı.

Çünkü Adıyaman bu projenin kenarında bırakıldı.

Neden Fayda Sağlamadı?

1. Sulama altyapısı eksik bırakıldı:

Barajdan çıkan su, Şanlıurfa ve Mardin ovalarını canlandırırken, Adıyaman’ın bereketli toprakları hâlâ susuzlukla mücadele ediyor.

Çiftçiler hâlâ yağmura bakarak ekim yapıyor. Çünkü sulama kanalları ya tamamlanmadı ya da hiç başlanmadı.

2. GAP içinde ama dışında:

Adıyaman, GAP illeri arasında yer alıyor ama yatırımların dağılımında geri planda kaldı.

GAP Eylem Planı’nda adı geçse de uygulama alanında gereken ilgiyi göremedi.

3. Enerji üretiliyor ama sanayi yok:

Atatürk Barajı’ndan elde edilen enerji Adıyaman’da sanayiyi büyütmedi.

Enerji başka illere aktarılırken Adıyaman sanayisi hala teşvik bekliyor.

İstihdam yaratacak, gençlere iş sağlayacak yatırımların önü açılmadı.

Peki Ne Yapılmalı?

1. Adıyaman’ın sesi daha gür çıkmalı:

Atatürk Barajı, sadece bir enerji ve su kaynağı değil; Adıyaman’ın kalkınma anahtarıdır.

Bu anahtarı elimizde tutabilmek için siyasi irade, toplumsal sahiplenme ve ortak mücadele şarttır.

Adıyaman’ın suya, üretime ve refaha ulaşacağı günler uzak değil, yeter ki bu mücadele kararlılıkla yürütülsün.

Milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ortak bir iradeyle "Bu baraj bizim de hakkımız!" demeli.

Adıyaman için artık pasif değil, aktif ve kararlı bir tutum sergilenmeli.

2. Takip ve Denetim Komisyonu kurulmalı:

Barajın Adıyaman’a katkısı ne, eksikler ne, hangi projeler durmuş, hangileri başlamamış?

Tüm bunların şeffaf şekilde raporlandığı, halka açık bir komisyon oluşturulmalı.

3. Sulama Projeleri tamamlanmalı:

Adıyaman ovası sulandığı takdirde yılda bir değil, iki-üç ürün alınabilir.

Tarımda verim artar, göç azalır, kırsal kalkınır. Bunun için DSİ ve Tarım Bakanlığı artık sahaya inmeli, somut adımlar atmalı.

4. Tarıma dayalı sanayi desteklenmeli:

Sulama varsa, ürün var. Ürün varsa, işleme tesisi, paketleme, ihracat var.

Adıyaman’da tarıma entegre bir sanayi modeli kurulmalı.

Bu, hem çiftçiye hem işçiye kazanç demektir.

5. Su paylaşımı adil olmalı:

Atatürk Barajı’ndan çıkan suyun Adıyaman’a ayrılan oranı açıkça belirtilmeli.

Bu suyun dağıtımı denetlenmeli, Adıyaman’ın su hakkı garanti altına alınmalı.

Sonuç:

Adıyaman artık susmamalı!

Toprağımız, barajın gölgesinde kurumamalı.

Yıllardır “sabrıyla” anılan Adıyaman, artık hakkını aramalı.

