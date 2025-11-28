Çünkü biz, Cumhuriyetin vicdanı, halkın umuduyuz.

Artık laf değil, icraat zamanı.

Artık iktidar zamanı!

Salonda değil, sokakta güçleneceğiz.

Birbirimizle değil, yoksulluğa, adaletsizliğe, baskıya karşı mücadele edeceğiz.

CHP sadece geçmişin değil, geleceğin de partisidir.

Ve bu gelecek; gençlerin, kadınların, emeğin ve halkın ellerinde şekillenecek.Gelin, yeniden tarih yazalım.

Gelin, hep birlikte iktidara yürüyelim!

Kurultaylar tamam, şimdi sıra halkta!

CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel liderliğinde

39. Olağan Kurultayımızı gerçekleştiriyoruz.

Tartışmalar, fikir ayrılıkları, yarışlar CHP'nin demokratik kültürünün parçasıydı.

Ama şimdi birliği büyütme, dayanışmayı güçlendirme, ortak hedefe odaklanma zamanı:

CHP’yi iktidara taşıma zamanı!

Türkiye’nin dört bir yanında artık değişim isteyen milyonlarca insan var.

Adaletsizlikten, yoksulluktan, liyakatsizlikten bunalan bir halk var.

Tam da bu yüzden CHP artık yalnızca bir parti değil,

bir halk hareketidir!

Enerjimizi içe değil, dışa çevirmeliyiz.

Mahallede, köyde, okulda, fabrikada, sosyal medyada;

Gençlere, kadınlara, emekçilere ulaşmalıyız.

Gençliğin enerjisiyle, kadının cesaretiyle, emekçinin alın teriyle yürüyeceğiz.

Tüm üyeler, gönüllüler, seçmenler tek bir hedefte birleşmelidir:

CHP’yi iktidar yapmak!

Kırgınlıkları değil, umudu büyütmeliyiz.

Küskünlükleri değil, ortak mücadeleyi öne çıkarmalıyız.

Çünkü biz bu ülkenin kurucu partisiyiz.

Kurultayımız hayırlı olsun, yolumuz açık olsun.

#CHPİktidarYolu

#BirlikteGüçlüyüz

#GençlerleKadınlarlaİktidara

#HalkınİktidarıYolda