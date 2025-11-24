Haziran 2017 yılında Edirne Trakya Tıp fakültesinde akşam yemeğini yiyen aralarında doktorların da bulunduğu yaklaşık 100 personel zehirlendi.

Kasım 2017 de Bolu İzzet Baysal Fizik tedavi rehabilitasyon eğitim ve araştırma hastanesinde öğle yemeği yiyen 26 hasta 14 refakatçi zehirlenerek tedavi altına alındı.

2017 yılı içerisinde en fazla zehirlenme olayı askeri kışlalarda meydana geldi. Gaziantep’te 70 askerin zehirlenmesinin ardından son bir yılda kışlalarda 2180 asker zehirlendi. Sebebi bu iktidarın asker yemeğini özelleştirmesi idi.

Aradaki yılları atlıyoruz. 2025 yılına geliyoruz. Tabi bu arada zehirlenmeler devam ediyor.

Gümüşhane Kelkit Ulupınar beldesi İmam Hatip Ortaokulunda 29 öğrenci gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye başvurdu. Tarih 21 Kasım 2025.

İstanbul Şişli de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İş yeri ruhsatsız çıktı üstelik daha önce üç kez mühürlenmiş. Tarih Kasım 2025.

Gaziantep Oğuzeli ilçesinde bulunan geri gönderme merkezinde 56 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tarih 20 Kasım 2025.

İstanbul Esenyurt’ta 13 yaşındaki Eren Yılgın evinde ölü bulundu. Yılgın dışarıdan tavuk döner sipariş etmiş. Tarih Kasım 2025.

Kayseri’de bir okulun düzenlediği sucuk festivalinde tüketilen ürünlerden sonra 80 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Tarih 2025

Rize’de mevlit yemeğinden sonra 94 kişi zehirlendi

Kayseri’de yardım etkinliğinde dağıtılan döner 28 öğrenciyi hastanelik etti.

Bursa’da bir işyerinde öğle arasında servis edilen tavuk pilavı yiyen 11 işçi fenalaşarak hastaneye başvurdu.

Samsun’da özel bir kolejde hamburger yiyen 5 öğrenci zehirlendi,

Sakarya açık cezaevinde 266 hükümlü yediği yemekten zehirlendi.

Rize öğrenci yurdunda akşam yemeğinde sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde KYK da akşam yemeğinden zehirlenen 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Bu örneklere devam etsem sayfalara sığmaz uzayıp gider. Haberlere 2017 yılından başladım ama elbette öncesi de var.

Son iki yılda 40 bine yakın kişi gıda zehirlenmesi yaşamış. 2023-2024 yıllarında toplam 39778 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olmuş.

Zehirlenme vakalarının bu kadar çok olmasının temelde iki nedeni bulunuyor. Birisi para için gözü dönmüş esnafın kar hırsı ile daha çok nasıl kazanırım düşüncesi, diğeri ise maliyetlerin artması sonucu esnafın ayakta kalabilmek çabasıyla tarihi geçmiş malzemeleri kullanması ve sağlıksız kayıt dışı malzemelerle üretim yapması.

Ülkemizde kayıtlı 750 bin, kayıt dışı ile birlikte yaklaşık 1 milyon gıda işletmesi var. Buna karşılık Tarım Orman Bakanlığının sadece 8 bin denetçisi bulunmakta. Bu sayının derhal artırılması gerekiyor.

Eskiden gıda sektöründe çalışanlar için zorunlu olan akciğer filmi ve portör (taşıyıcı) muayenesi bu iktidar döneminde kaldırıldı.

Mecliste, İYİ Parti’nin artan gıda zehirlenmelerinin nedenlerinin araştırılması amacıyla verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Tarih Kasım 2025.

İktidarın bu aymazlığını anlamak mümkün değil. Bırakın ölen ölsün kalan sağlar bizimdir mi demek istiyor.

ASIM ÖCAL

24 Kasım 2025