RESUL: Türk Dil Kurumuna göre farklı anlamlarının yanı sıra, bir uzlaşma sağlamak ya da bir işi sonlandırmak için birinin yanına gönderilen kişi demek.

Genelde yazılarım kısa olur. Bu sefer daha da kısa yazacağım.

14 Mayısta bir genel seçim yaşadık ve halkın iradesi tecelli etti. Eskiden olduğu gibi AKP 4 CHP 1 vekil kazandı. Tek farklılık AKP nin seçime yeni yüzler ile girmesi idi. Birinci sıra adayı Sayın Resul Kurt da bunlardan birisi.

Geçen hafta Resul Beyi bir TV programında izledik. Dinledikçe utandım, üzüldüm zira Resul Beyin ağzından hakaretler, iftiralar, küfürler gırla gidiyordu. Bu ayrıştırıcı, şiddet ve hakaret dili Adıyaman’a yakışmıyor. Resul Bey uzlaştırmaya değil insanları ayrıştırmaya gelmiş anlaşılan.

Yıllardır Sayın Ahmet Aydın Adıyaman’da vekillik yaptı severiz sevmeyiz ama hiçbir zaman böyle bir dil kullandığını hatırlamıyorum. Resul Bey ilimizde yaşamadığı, tepeden inme geldiği için bu dilin pirim yapacağını düşünmüş olabilir ancak bu dil Adıyaman’ı kutuplaştıracağı, insanları birbirine düşman kılacağı için tehlikeli ve yanlış bir dildir ve Adıyaman’da seçim bitince herkes kardeştir. Umarım yeni vekil bu uyarıyı dikkate alır.

Akıl bir kuzu, nefis bir kurt iman ise çobandır! İman kuvvetli olmazsa nefis aklı yer. MEVLANA

ASIM ÖCAL

22.05.2023