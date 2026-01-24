‘Haziranda Ölmek Zor’ demiş şair Hasan Hüseyin Korkmazgil. Oysa Ocakta ölmek ne kolay. Ne çok ölüm var Ocak ayında, ne çok acılar yaşanmış. Kimi eceli ile kimi hain bir suikast ile yüreğimizi dağlamış.

Aslında Ocak ayında ölümün bu kadar çok, bu kadar kolay olduğunun farkında değildim. Antalya Atatürkçü Düşünce Derneğinden tanıdığım, Korkusuz gazetesi yazarı Sayın İbrahim Daş’ın 15 Ocak tarihli gazetede ‘Zemheride Göçenler’ yazısını okuyunca fark ettim.

Birçok gazeteci, iş adamı, siyasetçi, edebiyatçı, sporcu, sanatçı v.s insanımızı Ocak ayında kaybetmişiz. Şimdi sıralayacağım isimleri okuduğunuzda buda mı diye şaşıracaksınız. Sayın İBRAHİM DAŞ’ın unuttuklarını da ben ekleyeceğim.

Ayla Algan, Fatma Girik, Ayşen Gruda, Münir Özkul, Öztürk Serengil, Nubar Terziyan, Safiye Ayla, Muzaffer Sarısözen, Kazancı Bedih, Dünya güzellik kraliçemiz Keriman Halis, Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyanis, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu, Özdemir Asaf, Arif Nihat Asya, Ahmet Hamdi Tanpınar,Osman Ziya Saba, Cemal Süreya,iş insanlarımızdan Şakir Eczacıbaşı, Mustafa Koç, kurtuluş savaşının ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Halide Edip Adıvar,Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Asım Gündüz, Tevfik Rüştü Aras, Kamer Genç,Kıbrıs davasının efsane isimleri Rauf Denktaş, Dr Fazıl Küçük, kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kız kardeşi Makbule hanım ve annesi Zübeyde hanım, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu Genel Başkanı Prof.Dr. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Gaffar Okkan, Hayrettin Karaca, Fethi Sekin, Haldun Dormen………….

Benim için ayrı bir önemi olan Uğur Mumcu başta olmak üzere ‘zemheride göçenler’i saygı ve rahmetle anıyorum.

ASIM ÖCAL

24.01.2026