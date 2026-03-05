Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin özellikle üzerinde durduğu, vizyon projelerinden biri olarak görülen, Halk Ekmek Fabrikası faaliyete geçirildi.

Halk Ekmek’in Adıyaman için önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu belirten Tutdere, Halk Ekmek’in sadece bir üretim tesisi değil, aynı zamanda sosyal belediyeciliğin somut bir örneği olduğunu belirtti.

Adıyaman Belediyesi Meclisi, Mart ayı ikinci oturumunda Halk Ekmek Fabrikası'nın ekmek fiyatını 12 TL olarak belirledi.

Adıyaman’da uzun zamandır gündem olan toz, toprak, çukur, yolsuzluk, usulsüzlük, işsizlik, trafik, sağlık, eğitim vb. konular yerini 3 liralık ekmek kavgasına bıraktı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mustafa Alkayış, halk ekmek fiyatları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Malatya'da 9 TL, Şanlıurfa'da 7 TL, Gaziantep'te 7 TL ve Kahramanmaraş'ta 7,5 TL seviyesinde olduğunu belirterek, bu şehirlerin büyükşehir statüsünde olmasına rağmen daha düşük fiyat uyguladığını ifade etti.

Hatta Alkayış, ekmek fiyatları üzerinden yaptığı eleştiride, içme suyuna getirilen çok yüksek zam ile belediye otobüsü şehir içi taşımacılığına yapılan zamları işaret ederek, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi halkçı olmamakla itham ederek; "Halkçı görünmek ile halk için hizmet üretmek arasında fark vardır" dedi.

Adıyaman’da esnaf tarafından satılan ekmek daha birkaç gün önce zaten 12.5 TL’den satılıyordu. Şimdi ise 15 TL’den satılıyor. Ekmeğin 15 TL’den satılmaya başlanmasında bile vatandaşlar tepki göstermişti. Şimdi Halk Ekmek diye vatandaşa satılan ekmekten, düşünüldüğünde Belediye, fırıncı esnafından bile fazla kazanıyor şeklinde eleştiriliyor.

Belediyenin diğer fırıncı esnafına göre daha az gideri olduğu düşünüldüğünde, piyasa ile fiyat farkının sadece 3 TL olmasının sosyal belediyecilik ile bağdaşmadığını ifade ediliyor.

Son bir yıldır dillendirilen halk ekmek üretimine gerek var mıydı bilemiyorum. Bunun yerine 12 TL’den fırıncılardan da ekmek alınarak, tabelasında "Adıyaman Belediyesi Halk Ekmek" büfelerinde, sosyal belediyeciliğin somut bir örneği olarak satılabilirdi.

Belediye Başkanı Tutdere fırıncı önlüğü giyerek kameraların karşısına geçip, "Bundan sonra 3 liranın dar gelirli vatandaşın cebinde kalacağı" müjdesini verdi: "Halkımızın parasıyla, halkımızın çocukları, halkımız için ekmek üretiyoruz” dedi.

Yapılan açıklamalarda Halk Ekmek’in Adıyaman için önemli olduğunu anladım ama "stratejik bir yatırım" ifadesini pek anlayamadım. Yani nasıl bir strateji bu, neyin stratejisi?

Fakir fukaranın içtiği su yetersiz ve çoğu kez içilmez akarken fiyatının ikiye katlanması, öğrencinin, gençlerin, fakirlerin kullandığı toplu taşıma ücretinin özel minibüs fiyatıyla eşitlenmesi ve yine fakir fukaranın yiyeceği olan halk ekmekten bile yüksek kar elde edilmesi anlaşılır gibi değil.

Bunu da TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi, Adıyaman Milletvekili, hukukçu Mustafa Alkayış "halkçılık" tanımı ile cevaplamış.

Çevremizdeki iller devasa projelerine bir yenisini eklerken, bakalım Adıyaman’da ekmek ve su kavgası ne zamana kadar devam edecek…

Fahrettin ÇELİK