Adıyaman Belediyesi ilimizde bu aralar gündemden düşmeyen yollardaki bozuk, çukur, çamur ve diğer sıkıntılar ile ilgili olarak açıklama yaptı.

"Kış mevsimi ve yoğun yağışlar nedeniyle dolgu malzemesinde çökmeler meydana gelmektedir. Ekiplerimiz, kalıcı asfalt sezonu açılana kadar bu bölgelerde sürekli dolgu yenileme ve stabilize iyileştirme çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürmektedir." diyor.

Kalıcı asfalt sezonu bahar aylarında ise bu kış böyle geçecek demektir. Kaldı ki, insanlar konforlu asfalt isteyecek kadar bencil değiller. Araçlarını yolda yürütebilseler şükredip sesini keseceklerdir. Yani çukurlar toprakla doldurulsa da olur.

Açıklamada, "1 Nisan 2024'ten bu yana tam 475 bin ton asfalt serimi yaparak, 262 sokak ve 21 caddeyi tamamen modern görünüme kavuşturduk." denmiş.

475 bin ton ne anlama geliyor bilmiyoruz. Bu nedenle bilenlere sorduk; "12 cm kalınlığında, 8 metre genişliğinde yaklaşık 200 km. sıcak asfalt demekmiş" Yani bu hesap doğru ise Adıyaman’da asfaltlamada sona gelmiş olmamız gerekiyor. Belediyemizi tebrik ediyoruz.

O kadar yaygara tamamen siyasi ve art niyetli, bu modern çağda hala makarnacılık yapıp partisini değiştirmeyen bir kısım seçmen olabilir.

Ayrıca, "21 km yeni yol açarken; 232 bin metrekare parke ve 89 bin metrekare kaldırım yenilemesini tamamladık." açıklaması da ilimize armağan olsun.

Bu kadar paylaşım yapan, fotoğraf çeken, tamirhanelerde günlerce sıra bekleyen, yolda lastiği ikiye ayrılan, jantları kırılan, yollarda çukur var diyenler bu çalışmaları sahada göremiyorlar demek ki.

Bu kadar asfalt, parke ve kaldırım taşı şehir merkezinden başka yere dökülmüş olamaz. Asfalt alınıp birkaç haneli küme evlerine dökülmüşte olamaz. Asfalt normalde yenen bir madde de değil.

Bırakalım bu karalama kampanyalarını. Kaymak gibi yollarımız var. Gereken yere stabilize, gereken yere asfalt, gereken yere parke taşı. Hatta bulvara sürekli depremi hatırlatsın da şükredesiniz diye heykel bile yapıldı.

Ne o öyle kimi el arabası ile çukurları dolduruyor. Kimi hazır çukur bulmuşken ve kış günü bedava suyu da varken çiçek ekmeye kalkışıyor. "Kimi tamirhanelerle mi anlaştınız" diyerek sözde mizah yapıyor.

Öpün başınıza koyun. Hiç mi yokluk görmediniz. Kendinizi niye Hatay ile Malatya, Maraş ile kıyaslıyorsunuz ki. Dünyada onca sefalet içinde yaşayan yerler var. Mesela Gazze…

Adana’nın yolları taştan ise Adıyaman’ın da yolları çamurdan, ne var yani…

Fahrettin Çelik 12.01.2026