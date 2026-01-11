1962 yılında doğdu.

İşçi sınıfı bir ailenin çocuğuydu.

Babası sol eğilimli, işçi sendikası lideriydi.

Kendisi ise siyaseti çok seviyor,

tüm planını ve hayalini siyaset üzerine kuruyordu.

Eğitim hayatına çok ilgili değildi.

Sürekli siyasetle ilgileniyor,

okulda da öğrenci temsilciliği yapıyordu.

Eğitimle ilgili büyük bir hayali yoktu.

Liseyi son sınıfta terk etti.

Müzikle ilgilendi;

ilerleyen yıllarda bu kararından pişman oldu.

Bir süre sonra Küba’ya gidip eğitimine devam etti.

Ülkesine döndüğünde otobüs şoförlüğü yapmaya başladı.

Ülkesinin ekonomisini beğenmiyordu.

Ona göre Venezuela’yı ileriye taşıyacak tek yol siyasetti.

Bu süreçte Hugo Chávez’in en sadık destekçilerinden biri oldu.

Hugo Chávez’in 1992’de yaptığı,

başarısız darbe girişimi sonrası tutuklanmasıyla,

onu hapishanede dahi yalnız bırakmadı.

Eşinden boşanmıştı.

Birlikte yaşadığı kadın bir avukattı ve

Hugo Chávez’in avukatlığını üstlendi.

Hugo Chávez 1994’te hapisten çıktı,

1999’da devlet başkanı oldu.

Dost kara günde belli olur.

Hugo Chávez bu kara gün dostunu unutmadı.

Maduro ise 2013’e kadar Chávez’in ekibinde;

• Milletvekilliği

• Meclis Başkanlığı

• Dışişleri Bakanlığı

• Devlet Başkan Yardımcılığı

görevlerinde bulundu.

2013’te Hugo Chávez öldü.

Seçim yapılacaktı,

Başkan Yardımcısı olan Maduro;

• “Ülkeyi düzelteceğim”

• Ücretsiz sağlık hizmeti vereceğim

• Asgari ücreti artıracağım

• Ücretsiz eğitim sağlayacağım

• Ekonomiyi ayağa kaldıracağım

diyerek halkın karşısına çıktı.

2013’te %50,6 oyla Nicolas MADURO devlet başkanı oldu.

Maduro göreve geldiğinde;

• 2013 enflasyonu: %56

• Bugün: %170 – %600 arası

• 2013 asgari ücreti: 350–400 dolar

• Bugün: 0,50 – 2 dolar

→ Yani yarım hamburger parası.

Emekli maaşı: 1 dolar

Sonuç:

Halkın %80’i yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

• Eğitim sistemi çökmüş

• Sağlık sistemi çökmüş

•MADURO’ nun ailesinin birçok ferdi;

kuzen,

eş,

çocukları uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor

Oysa;

• Dünyadaki petrol rezervlerinin %17’si Venezuela’da

• 7 bin tonun üzerinde altın rezervi

• Sayısız değerli maden

• Yaklaşık 200 yıllık bağımsızlık geçmişi

2025 itibarıyla nüfus: 28,5 milyon

Bunun 8 milyonu ülkeyi terk etmiş ya da etmeye hazırlanıyor.

Çünkü;

• Ekonomi çökmüş

• Eğitim çökmüş

• Sağlık çökmüş

• İnsanlar karnını doyuramaz hâlde

• Uyuşturucu ticaretinin geçiş ülkesi olmuş

• Güvenlik çökmüş

• Cinayet oranı: 100.000’de 26,8

Ordu Var, Güç Yok

Askerî güç yok denecek kadar zayıf,

ama dünyada en çok generale sahip ordulardan biri.

Çünkü;

• Saltanat var

• Liyakat yok

“Ordusu güçlü olmayanın sözü de güçlü olmaz.”

Gazze’de yaşananlar için ;

“katliam”,

“soykırım” ,

“insanlığa karşı suç” diyerek sözünü esirgemeyen;

15 Temmuz darbe girişimini açıkça kınadığı için,

millet olarak gönlümüzde

taht kuran bir liderken…

Dünyada sıradan bir insan bile

“Venezuela ne olacak?” diye düşünüp üzülürken,



Ülkende her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranıp,



dünyada en çok generale sahip,

hiçbir gücü ve kudreti olmayan orduna güvenerek,



sen eşinle mışıl mışıl uyursan;

günün birinde elin adamı gelir,

seni yatak odandan ayağından sürükleyerek alır,

ağzını bantlar ve der ki:

“Ülke böyle uyuyarak değil, böyle yönetilir.” der.