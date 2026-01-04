1980’lerin sonu, 1990’ların başı…

Adıyaman’ın en gözde,

en kıymetli yerleşim yerlerinden biriydi, Altınşehir Konutları.

Yeni,

güzel,

çevre ve park düzenlemesiyle,

her ailenin oturmak istediği kaliteli bir yaşam alanıydı.

Adıyaman’da ilk kez bu ölçekte bir site yaşamı kuruluyordu.

Her şey çok güzeldi.

Ancak çok uzun yıllar geçmedi.

8–9 yıl sonra tablo değişmeye başladı.

Ortak kullanım alanlarında;

• Bozulan ama tamir edilmeyen kapılar,

• Çalışmayan kapı otomatikleri ve diyafonlar,

• Kırılan korkuluklar,

• Yanmayan bina içi aydınlatmalar,

• Dökülen boyalar,

• Akıtan çatılar,

• Çatlayan, dökülen duvarlar,

• Bakımsız bırakılan parklar, bahçeler, çocuk oyun grupları,

• Çalışmayan bahçe aydınlatmaları,

• Kırık banklar…

Tüm bu sorunlar;

bakım,

onarım ve yenileme yapılmadığı için büyüdü.

Sonuç ne oldu?

Önce ilk taşınmalar başladı.

Boşalan daireler önce ailelere,

sonra öğrencilere,

en sonunda da sığınmacılara kiraya verildi.

Bu tablo bize çok net bir şey söylüyor:

Geçmişten ders almayanlar,

gelecekte aynı hataları tekrar eder.

Ve atalarımız ne demiş:

“Tedbir, tevekkülün ön şartıdır.”

Deprem Sonrası Büyük Bir Başarı

6 Şubat depremi,

ülkemize milyarlarca liralık ekonomik maliyet getirdi.

Ancak deprem sonrası konut üretiminde,

çok büyük bir başarıya imza atıldı.

Adıyaman merkezde iki önemli yaşam alanı oluştu:

Örenli ve İndere

• Örenli: Yaklaşık 3.034 konut

• İndere: Yaklaşık 16.467 konut + 355 iş yeri

Toplamda 16.822 bağımsız bölüm

Bunların büyük bölümü teslim edildi,

kalanlar da teslim edilmek üzeredir.

Okullar,

sağlık tesisleri,

camiler,

ticari alanlar,

parklar,

sosyal yaşam alanları…

Kaliteli bir yaşam için ne gerekiyorsa düşünülmüş ve yapılmıştır.

Merkezi hükümetimiz bu konuda üzerine düşeni yapmış,

yapmaya da devam etmektedir.

Asıl Sorumluluk Şimdi Başlıyor

Şimdi mesele;

bu güzelliği korumak,

hatta daha ileriye taşımaktır.

Çünkü:

Bir iş nasıl başlarsa, öyle gider.

Tedbir ilk günde alınır.

Sonradan “bakarız, hallederiz” demek çoğu zaman işe yaramaz.

Eğer bugün;

• “İleride sorun olursa bakarız,”

• “Millet bir yerleşsin, sonra çözeriz,”

• “Şimdilik idare etsin,”

denirse;

Ya ileride sorunlarla boğuşan,

bir yerleşim yeri ortaya çıkar,

Ya da,

86 milyonun sırtına yük olan bu dev yatırım,

herkesin yaşamak istediği örnek bir yer olur.

Hangisi olacağı,

bugün alınacak tedbirlerle belli olacaktır.

“Plansızlık, geleceğe atılmış en büyük dinamittir.”

Atalarımız boşuna dememiş:

“Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ.”

“Bakılmayan bağ, ot bürür.”

Peki Ne Yapılmalı?

Bu yeni ve depreme dayanıklı,

yaşam alanları için acilen bir sistem kurulmalıdır.

1. Teslim ve Denetim

• Teslimden sonra en geç bir hafta içinde denetim ekipleri oluşturulmalı

• Eksikler tespit edilmeli

• Müteahhit firmaya yaptırılmalı

• Yapılmazsa yaptırım uygulanmalıdır

2. Yaşam Kültürü Eğitimi

• Anahtar tesliminde hak sahiplerine apartman ve site yaşamı eğitimi verilmelidir

• Kitapçık, broşür ve sosyal medya ile desteklenmelidir

• Aidatın zorunlu ve sürekli olduğu açıkça anlatılmalıdır

3. Yönetim Modeli

• Her binaya bina yöneticisi

• Belirli bina gruplarına site yöneticisi

• Mahalle genelinde mahalle temsilcisi

• Tüm yerleşimi kapsayan profesyonel yönetim ekibi oluşturulmalıdır

Bakım-Onarım Olmazsa Olmazdır

• Dikilen ağaçlar ve yeşil alanlar titizlikle korunmalı

• Ortak alanlarda bozulan her şey anında onarılmalıdır

Özellikle;

• Asansörler

• Hidroforlar

• Dijital asansör göstergeleri

• Asansör aynaları

• Merdiven korkulukları

• Merdiven aydınlatmaları

• Kapı otomatikleri ve ankastre sistemleri

Cadde ve parklarda;

• Oyun grupları

• Banklar

• Spor aletleri

• Kamelyalar

sistematik bir bakım planına bağlanmalıdır.

İndere Ve Örenli: AKILLI KENT İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bu bölgeler akıllı kent sistemine geçiş için,

ideal pilot alanlardır.

Akıllı Kent (Smart City) Unsurları

• Trafik yoğunluğunu ölçen sensörler

• Akıllı kavşaklar

• Toplu taşımada gerçek zamanlı bilgi

• Elektrikli araç şarj istasyonları

• Yaya ve bisiklet öncelikli ulaşım

• Akıllı sayaçlar (elektrik, su, doğalgaz)

• Yenilenebilir enerji kullanımı

• Akıllı atık yönetimi

• Hava, su ve gürültü ölçüm sistemleri

• Afet erken uyarı sistemleri

• Fiber internet ve 5G

• Akıllı aydınlatma

• Akıllı kamera sistemleri

• Yaşlı ve engelliler için takip sistemleri

• Dijital akıllı duraklar

Özetle:

Akıllı kent; betonu değil insanı,

geçmişi değil geleceği,

israfı değil verimliliği esas alır.

Eğer bu tedbirler alınmazsa;

• Kayıtsızlık,

• İlgisizlik,

• Duyarsızlık,

• Erteleme

yaşam kalitesini düşürür,

milli servetin değerini azaltır.

Hiçbir kurum ve hiçbir kişi bu sorumluluğu başkasına atamaz.

Bu bir vebaldir.

Ve unutulmamalıdır:

“Sürdürülebilirliği olmayan hiçbir başarı, başarı değildir.”

Son Söz

86 milyon vatandaşımızı ekonomik olarak etkileyen bu büyük başarı;

güncel, teknik ve teknolojik gelişmelerle desteklenirse;

İndere ve Örenli,

Adıyaman’ın en güvenilir,

en değerli,

en gözde yerleşim alanları olur.

Çünkü:

“Güzel şehir, güzel insan yetiştirir.”

Şimdi tercih zamanı:

Ya akıl,

ya alışkanlık.