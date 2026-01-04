Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik saldırı, sadece bir kişiye değil, halkın iradesine yapılmış bir müdahaledir.

Kesinlikle, bu yaklaşım kabul edilemez.

Hepimiz biliyoruz ki Venezuela’nın zengin yeraltı kaynakları, özellikle petrol rezervleri, uzun süredir emperyalist politikaların hedefinde.

Bugün Maduro, yarın başka bir ülkenin lideri…Bu tarz müdahaleler demokrasi değil, açık bir zorbalıktır.

Halkların seçme hakkını, egemenliğini tanımayan ve sadece kaynaklara göz diken her dış müdahale, sömürgeci zihniyetin bir yansımasıdır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutumu, ne uluslararası hukuka ne de demokrasi anlayışına uygundur.

Emperyalizm, halkların iradesine değil, yalnızca kendi çıkarlarına hizmet eder.

Bu baskıcı ve tehditkâr yaklaşımları açıkça kınıyoruz.

Halkların kaderini belirleme hakkı yalnızca kendilerine aittir.

#EgemenlikHalkındır

#VenezuelaYalnızDeğildir

#EmperyalizmeHayır