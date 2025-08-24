HOLLANDALI BAKAN

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e "daha ciddi" yaptırımlar uygulanmasına yönelik önerisi reddedildiği için istifa etti.

Daha önce 5 yıl ülkesinin İsrail Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Veldkamp, İsrail'e baskı uygulayabilmek için "daha ciddi ek önlemler" alamadığı için görevinden ayrıldığını duyurdu.

Velkamp'ın istifa kararının ardından partisi Yeni Toplum Sözleşmesi (NSC) de koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldı. Bu kararla, Veldkamp'la birlikte sekiz bakan daha görevini bırakarak hükümetten ayrılmış oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin civarında, yüzbinlerce yaralı ve sakat var. Yüzbinlerce insan evlerinden yurtlarından edildiler. Evleri, hastaneler, okulları yıkıldı. Gazeteciler öldürüldü. Yabancı uyruklu vatandaşlar bile bu saldırılarda nasibini aldı.

Ve sözün bittiği yerdeyiz. İsrail açlığı silah olarak kullanıyor. Birleşmiş Milletler Gazze’de 'kıtlık' ilan etti. İki buçuk milyon insan ölümünü beklemekte. İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinliler hedef alınarak, acımasızca öldürülüyorlar. İnsanlar yerlere dökülen toprak içindeki unu ayıklamaya çalışıyorlar.

Yeryüzünde her 4 kişiden biri Müslüman. 60'a yakın devlet Müslüman ülke olarak kabul ediliyor. Birçok ülkede de Müslümanlar yaşamaktadır.

Manzara bu yazdıklarımdan bile daha vahim iken cübbeli, sarıklı, sakallı, cami önlerinde poz verip, ne işe yaradığını bilmediğim "kınama" ile vicdanlarını rahatlatan, vatandaşlarının gazını almaya çalışan sözde Müslüman ülkelerin yetkilileri mi makbul, yoksa dindaşları bile olmayan, belki çoğunun gözünde cehennemlik olduğunu düşündüğü Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp’mi makbul.

Kimin cennete gidip kimin cehenneme gideceğini ben bilemem, onu yüce yaratanımız bilir ama benim bir ceza verme yetkim olsaydı; insanlık adına mevki, makam ve menfaati elinin tersi ile iten Veldkamp’ı sorgusuz sualsiz ödüllendirir, diğerlerini en ağır bir şekilde cezalandırırdım.

Biz insan olarak görevimizi yapmıyoruz/yapamıyoruz. Yardım yapabilme kanallarımız bile kapalı. Dolayısıyla biz evlerimizde karnımız tok, yumuşacık yataklarımızda uyurken, binlerce çocuk açlıktan ölüyorsa, yaşlıların kadınların üzerine kurşunlar yağdırılıyor, evleri başlarına yıkılıyorsa, aklıma Furkan Suresi 44. ayet geliyor.

Cenabı Allah, "Yoksa (Ey Resulüm), onların çoğunu, hakkı işitiyorlar veya hakkı anlıyorlar mı zannediyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler. Doğrusu gidişçe daha sapıktırlar" buyuruyor.

Fahrettin Çelik

