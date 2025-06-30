Siz hangi Adıyaman’da yaşıyorsunuz bilmem ama ben toz, çamur, çukur Adıyaman’da yaşıyorum.

Peki diğer Adıyaman hangisi mi dersiniz; ekran ve sayfalardaki Adıyaman var ya hani, cicili bicili.

Birincisi gerçeğimiz olan, yaşadığımız, gördüğümüz, dokunduğumuz, soluduğumuz Adıyaman. İşte bu Adıyaman’da durum aynen şöyle; Yazın toz, kışın çamur olur. Sokaklarında, ana caddelerinde, hatta bulvarda yollar çukur, trafik sıkışık, kamyonlar üstü açık, hafriyatlarını üstünüze dökerek seyreder.

Günlerce şebekelere su verilmez. Parklarında gençler mafyacılık oynar, çatılarında kendine idam cezası vermiş gençler. Öğrencilerin ellerinde (diğer kullanımları gizli) sigara, eğitimde son sıralarda, futbolun hiçbir profesyonel liginde takımı yok. Sanatçıları anca düğünlerde halkı eğlendirerek para kazanabilir. Yazarı çizeri eserlerini eşe dosta hediye eder, bir yetkili de bu hediyeyi kabul eder de bir de fotoğraf çekerse lütfetmiş olur.

Hastanelerinde randevu alabilene aşk olsun. Köşelerde uygunsuz halde gençler. İşsizlik had safhada. Deprem kalıcı konutlarının bitenler teslim edilmez, Emlak Konut marifeti ile yapılan, aylar önce Cumhurbaşkanının açılışını yaptığı binalar teslim edilmez, kiralar İstanbul ile yarışır durumda.

Bu tür sıkıntıları sayfalarca yazabiliriz ama umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir.

İkinci Adıyaman ise ekranlarda gördüğümüz, yetkililerin anlattığı, biz gazetecilerin ise övünerek paylaştığımız cicili bicili dediğimiz Adıyaman.

Bir kaç satırla da bu Adıyaman’ı anlatmaya çalışayım; Öncelikle şeffaf yönetim var. Bir yılda 300 km. boru, 140 bin ton asfalt döşendi. Birinci sınıf eğitim, derslikler, kütüphaneler, her sene başarı katlanıyor, kendi rekorumuzu kendimiz kırıyoruz.

Millet bahçesi, parklar, sosyal tesis açılışları. Hızlı trenin ulaşmasına az kaldı, Raysız Tramvay Teknolojisi (ART) için çalışmalar başladı, Sincik-Malatya karayolu, Çelikhan-Adıyaman karayolu işi zaten tamamdı. Madenler, petrol, tarım, hayvancılık, turizm, ticaret, sanayi, gastronomi bizim işimiz. Kaçıncı OSB’yi yaptığımızı unuttum. Ben şahsen yerini bilmesem de, halk ekmek, kent lokantası, emekli çay evi ve dinlenme evi ile kadın dinlenme evi hizmete girmiş.

Sanat sokağımızda ikindi çayları, ozan atışmaları, kitap satışları, şiir dinletileri, yönetici sanatçı buluşmaları. Hayvan ıslah ve barınma ile veterinerlik hizmetlerini medyada okuduk. Cümle aynen şöyle, "Belediye ekiplerimiz, eşeği hayvan barınağına getirerek tedavi altına aldı. Günlerdir süren tedavi sürecinde eşeğin sağlığının iyiye gittiği gözlemlenirken, barınakta rehabilitasyon sürecine giren horozlarla birlikte yaşaması dikkat çekti" bu konuda söyleyecek başka sözüm yok.

Bu Adıyaman’ı da anlatmaya çalıştım. İnanın sadece bu kadar değil ama insanların uzun yazı okumadıklarını bildiğim için kısa kesmeye çalıştım.

Şimdi tercih sizin. Hangi Adıyaman’da yaşamak isterseniz orada yaşayın. İster toz, toprak içinde, ister siyasilerimizin bizler vasıtasıyla veya ucuz sosyal medya hesapları ile halka sundukları Adıyaman’da…

Fahrettin Çelik