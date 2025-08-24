Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Adıyamanlı sanatçı Ali Milli, kendi söz ve bestesi olan “Şeyda Bülbülü” adlı eserine klip çekti.

25 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilen çekimlerde, eserin duygusal yapısı görsel detaylarla harmanlanarak dinleyicilere ve izleyicilere unutulmaz bir şölen sunuldu.

Ali Milli, klip çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu eser benim için özel bir anlam taşıyor. Klipte de türkünün ruhunu en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık” dedi.

Sanatçının yeni çalışması, hem Adıyamanlılar hem de Türk halk müziği severler tarafından büyük ilgi görmeye başladı.