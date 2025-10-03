Adıyaman’a Kesilen Ceza: Çarşı Projesinin İptali

Adıyaman halkı çok şey istemiyor. Bu şehir, yaşadığı deprem felaketinden sonra sadece ayağa kalkmak, yeniden nefes almak, yaralarını sarmak istiyor. İşte bu süreçte “Çarşı Projesi” bir bina olmaktan öteye geçmiş, halkın gözünde yeniden doğuşun simgesi haline gelmişti.

Üç yıldır sözler verildi. Temeller atıldı, planlar çizildi, maketler sergilendi. Defalarca “yapılıyor, yapıldı, bitmek üzere” denildi. Ama geldiğimiz noktada ortada ne bir çarşı var, ne de bu sözlerin bir karşılığı. Ve daha da kötüsü, proje resmen iptal edildi.

Peki neden?

Cevap aslında herkesin dilinde:

“İktidar, yerel seçimleri kaybettiği için Adıyaman halkına ceza kesiyor.”

Eğer bu iddia doğruysa, bu sadece siyasi bir ayıp değildir; bu, tarihe kara harflerle yazılacak bir ihanet olur. Çünkü zaten depremde canını, malını, evini kaybetmiş bir şehre, sırf sandıkta tercihinden dolayı ceza kesmek, kabul edilemeyecek bir zulümdür.

Bugün Adıyaman’da konuşulanlar tesadüf değil. İnsanlar açıkça diyor ki:

“Bu iptal, İsmet İnönü döneminde Adıyaman’a demiryolu getirilmemesiyle aynı kaderin devamıdır.”

Bir zamanlar demiryolu gelmedi diye yıllarca mağdur edilen bu şehir, bugün de çarşısı elinden alınarak cezalandırılıyor. O günkü kırgınlık nasıl unutulmadıysa, bugünkü iptal de nesiller boyu unutulmayacak.

Adıyaman halkı şunu çok iyi biliyor:

Bu mesele sadece bir çarşı değil.

Bu mesele, bir ilin onuruyla, kaderiyle, geleceğiyle oynamaktır.

Bir ilin umutlarını söndürmek, yalnızca inşaat demek değildir. Esnafın, öğrencinin, gencin, yaşlının ortak yaşam alanını yok etmektir. Bir şehrin kalbine basmaktır.

Ve unutmayın: Tarih halkına ceza kesenleri hiçbir zaman affetmedi. Bundan sonra da affetmeyecek.

Mehmet ELÇİ