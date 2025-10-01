Doğal gaz faturaları artacak ama “zam” denmeyecek…

Halk daha fazla ödeyecek ama bu adaletsizlik sayılmayacak!

Gerçekler artık kavram oyunlarıyla gizleniyor.

Ama halk her şeyin farkında:

Faturası artan her kalem, sofradan eksilen bir lokmadır.

İsmi konulmasa da bu "zamdır", bu "adaletsizliktir!"

Üretici ayakta kalamıyor, firmalar küçülüyor.

Sanayici personel çıkarıyor, esnaf borçla ayakta durmaya çalışıyor.

Üniversiteli gençler artık sadece geçim değil, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Çamaşırhaneler bile özelleştirildi!

Devletin öğrencisine sunduğu en temel hizmet bile ranta teslim edildi.

#BoğaziçiÜniversitesi’nde ücretsiz çamaşırhaneler kapatıldı.

Rektör Naci İnci ve yönetimi, yeni yapılan yurtta özel bir firmaya ait ücretli çamaşırhaneyi devreye soktu.

Öğrenciler artık kirli çamaşırlarını bu firmaya teslim etmek zorunda.

Yıkama-kurutma hizmeti için 5–6 kiloluk torbaya 200 TL isteniyor!

Bu düzende gençler yoksulluğa, halk yüke, eğitim ticarete teslim edilmiş durumda.

Gençler geleceğe, esnaf yarına, halk bugüne umutla bakamıyor.

Ve tüm bunlara rağmen hâlâ “ekonomi büyüyor” deniyor.

Biz de soruyoruz:

Bu ekonomi KİM için büyüyor?

Halk için mi, kimin için ?...