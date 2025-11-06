Sosyal hayatta olduğu gibi, siyasette de herkes NASIL GÖRÜNÜYORUM DERDİNDE! İç dizaynların önemsenmediği, donanım ve birikimin es geçildiği, bütünlük ve uyumun olmadığı GARİP BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ. Ve bunu HİÇ MESELE ETMİYORUZ!

İronik bir dönem bu! Aynanın karşısına geçip zihnimizde olanlarla zıt maskeler geliştirip, psikolojik olarak yetersizliğimizi bir başkasının beğenisine sunduğumuz varsayımlarımızın, bizi giderek toplumdan uzaklaştırdığını fark etmiyor oluşumuz, BİRİKEN BİR HASTALIĞIMIZ!

Siyasetçilerin giydirdiği kostümler içinde, kendimize ait olmayan edinilmiş tutumların bir düşünce aktarımı olarak sosyal hayattaki davranışlarımıza yansıdığını görmemiz gerekiyor! DİZAYN EDİLMİŞ ROBOTLARA DÖNÜŞTÜĞÜMÜZÜN DİSTOPİK RESMİDİR BU!

Bireyin yaşam standardını yükseltecek kazanımların ilahi metaforlarla savuşturulduğu, kitle psikolojisinin algılarla manipüle edildiği şu süreçte, bireyin çağdaş dünyayla uyumunu sabote eden son dönem iktidarları sosyolojinin dönüşümünü YERLE BİR ETTİ!

Kendini dizayn edemeyen, uzaktan kumandalara duyarlı nesillerin birbirini besleyen yönleri aşındırılınca, eğitim anlamında ivmelenemeyen kitleler donanım ve düşünceyi es geçip tamamen şekil olarak kendini kanıtlama dürtüsüne “ESİR” OLDU!

İktidarın milli duyguları yer ve zamana göre öne çıkarıp, paket programlarla zihinlere uyguladığı bariyer nedeniyle sorgulama yeteneğini kaybeden yığınlar, HİPNOTİZE EDİLMİŞ BİR ŞEKİLDE hayatlarını devam ettiriyorlar!

Eğitim ve ekonomik kazanımların hayata katkılarından bihaber yaşayan sosyolojinin, toplum içinde sürü psikolojisine hapsolup iktidarların istediği maskelerle görünme hastalığı sorgulama yeteneklerini iyice KÖRELTMIŞ GÖZÜKÜYOR!

Cumhuriyet devrimlerinin dimağlara yediriliş çabalarını sabote eden, niteliksiz seçimlerle rejimi aşındıran halk kümeleri arasında bütünlüğü bozan girişimlere güç veren siyasi anlayış, milli duygularla insanların düşünce biçimine maskeler geliştirmeye DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyetin anayasal birikimlerini şirket gibi kendi ikballeri için kullanan iktidarın, medeni dünyanın ulaştığı refah seviyesini Türkiye için ÖCÜ GÖSTERMESİ, yığınların “oluşturulmuş yetinme dürtüsü”ne Hapsolması nedeniyledir!

Konfor alanından ilahi korkutmalarla uzaklaşamayan, gönüllü taktığı maskelerle rol yapan sosyolojinin çaresiz yığınları gelecekte yaşamaya devam ettikçe, iktidarın yeni maskelerle “İKTİDAR OYUNLARINA” oyuncu bulması zor olmayacaktır !

Kurucu liderin muasır medeniyet hedefiyle Türkiye için öngördüğü çağdaş medeni toplum hedefini tökezleten, feodal yapıdan süzülen iktidar bileşenleri son dönemde biriken sorunlar nedeniyle GERÇEK MASKELERİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLAMIŞLARDIR!

Değişime ve yeniliğe kapalı kalarak, zihinlere dökülen betonların içinden bir yolunu bulup filizlenen çağdaş dünya savunucuları karanlığı, baskıyı, eşitliğin avantajlarını görünür hale getirmişlerdir!

Türkiye şu şartlarda bile yeni bir sayfa açmaya GEBE OLDUĞUNU BELLİ ETMEYE çabaladıkça, sancılara maskeler takanlar medeni dünya frenleri olmaya devam ediyor !

Türkiye türlü maskelere rağmen BİR KAÇIŞ RAMPASI arıyor!

Medeni toplum özlemi, her şeye rağmen insanları bir şekilde ESARETTEN KURTARMAYA TEŞVİK EDİYOR! İnsanlar kendisine ait olmayan maskeleri çıkardıkça, giydirilen kostümleri attıkça, özüne dönüş kazanımıyla GERÇEK YÜZLERİ GÖRECEKTİR! Perdeler, gerçek yüzlerin oyunlarına artık kapalı! Hayat bir tiyatro ve her oyun artık KURGU DEĞİL! Cumhuriyetin eşsiz motivasyonlarından biri de, oyuncuların gerçek yüzlerini eninde sonunda ortaya çıkarmasıdır! Gösterişli çürüme çağından çıkış yolu cumhuriyetin niteliklerinde gizli !

Maskeli balolar vizyondan iniyor…

DİPNOT:

Bir siyasetçi halka sormuş:

— Benim için ne düşünüyorsunuz?

Bir yaşlı cevap vermiş:

— Düşünemiyoruz efendim, siz zaten bizim yerimize düşünüyorsunuz!

Birey özgürlüğünü talep etmeli zihinsel ipoteklerden kurtulmalıdır!