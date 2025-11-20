Ne imralıymış ya.. Koca Türkiye Cumhuriyeti devleti bu konuya kilitlenmiş. Toplantı üstüne toplantılar… Görüşme üstüne görüşmeler…

Bir yanda AKPARTİ diğer yanda CHP..

MYK’lar, komisyon üyeleri, parti üst yönetimleri bir araya geliyor. Acaba İMRALI ile ilgili nasıl bir karar alalım? Gidelim mi gitmeyelim mi? diye…

Yahu gözünüzü seveyim;

Sakın “MİT görüşüyor, istihbarat görüşüyor, DEM heyeti 20-30 defadır görüşüyor anlatmadığı ne kaldı ki” demeyin.

Sakın “Gazi meclisin üyeleri olarak nasıl bir teröristin ayağına gidelim” demeyin.

Hiç vakit kaybetmeyin hemen toplanın gidin Zat-ı muhteremin(!) “huzuruna”..

Hiç oylama moylamaya da gerek yok. 51 kişilik komisyonun tamamı gitsin..

Gitsinler ki TERÖRİST başı 40 yıllık tecrübelerini(!) anlatsın.

Mesela çocuk-bebek, kadın, kız, genç, yaşlı demeden yapılan katliamların önüne nasıl geçilir?

Pusu kurup 30-40 mehmetçiğin şehit edilmesi nasıl önlenir?

Asker, polis, memur, öğretmen vs. ayrımı yapmadan yapılan katliamları önlemek için neler yapılabilir?

Söz konusu zat, bu konularda çok çok uzman(!) olduğu için yol yordamı iyi bilir! Uzun uzun anlatsın.

Bu nedenle hiç durmayın hemen gidin.

Gidin ki, terör meselesi kökünden çözülsün,

Gidin ki, bir daha ülkemizde zinhar terörden bahsedilmesin,

Gidin ki dağlarımızda çiçekler açsın,

Bakın DEM parti sözcüsü ne diyor?

Diyor ki ; “Üyelerin vereceği karar Türkiye’nin geleceğini, önümüzdeki yüzyılı ilgilendiriyor. Bu kadar önemli bir kararla karşı karşıyalar.”

Yaaa.. Gördünüz mü..!

Eğer kazara İMRALI’ya gitmemek gibi bir karar alınırsa Millet olarak hepimiz biteriz mahvoluruz! Türkiye bu fırsatı kaçırırsa bir daha asla kendini toparlayamaz..

Aman ha aman!

Mithat SOLGUN