Sayın Vali Osman VAROL,

Sayın Ahmet AYDIN,

Sayın Resul KURT,

Sayın İshak ŞAN,

Sayın Mustafa ALKAYIŞ,

Sayın Hüseyin ÖZHAN,

Sayın Abdurrahman TUTDERE.

Sizler her biriniz ADIYAMAN için bir değersiniz. Sizin samimiyetinizden iyi niyetinizden asla bir şüphemiz yok.

Eğer sizler samimi bir şekilde ADIYAMAN için el ele verirseniz önünüzde hiçbir engel kalmaz Adıyaman’ın her sorununu çözersiniz.

Sizden siyasi kaygıları, siyasi hesapları bir tarafa bırakarak BİRLİK-BERABER içinde ADIYAMAN için TEK SES TEK NEFES olmanızı istiyoruz.

“Birlikte hayır ayrılıkta azap var” hadisini unutmamanızı istiyoruz.

Sizler bir ve beraber olmazsanız ADIYAMAN’ın kaybedeceğini hatırlatmak istiyoruz.

•••

TV programcısı sayın Abdullah ASLAN bey geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda ADIYAMAN siyasetinde bir “Abilik”ten bahsetti. ADIYAMAN’ın “Siyasi abisi” kim? diye..

ADIYAMAN halkı sizden kimin “Siyasi abi” olacağını değil; bir ve beraberce Adıyaman’a hizmet etmenizi bekliyor.

Bu konuda sayın vekillerimizin hoş görüsüne sığınarak 3-5 kelime etmek istiyorum;

Siyasette de hayatın her alanında da nasip, kısmet kader diye bir şey var.

Eğer bir şey nasibinde varsa o mutlaka gelir seni bulur. Eğer nasibinde yoksa ne yaparsan yap olmaz. Yani “Ben şu olacağım, bu olacağım” demekle olmuyor.

Cenab-ı Allah’ın takdiri, nasip kısmet neyse o olur.

Bu nedenle makamlar mevkiler nasip kısmet işidir.

Bizler samimi ve dürüst bir şekilde işimizi yaparız. Gerisi Cenab-ı Allah’ın takdiridir.

Gelelim ADIYAMAN’ın sorunlarına;

•• Şu anda Adıyaman için tek ve en önemli sorun “Çarşı projesi”dir.

Bu proje ADIYAMAN için yüzyılın projesidir. Olmazsa olmaz bir projedir. Bu proje 2,3,4,5.ci etapları ile mutlaka ama mutlaka yapılmalıdır. Siz yetkililerimizden bunu istiyoruz. Yapılmadığı takdirde “çarşı” böyle yıkık harap halde kalır.

Neden böyle harap kalır derseniz;

Çarşıdaki parsellerin tamamı düzenlemeli parsellerdir. Yani her parselin imar parseli olabilmesi ve inşaat ruhsatı alabilmesi için komşu parsellerle bir “al ver” olması lazım.

Bir Harita-Kadastro mühendisi ve eski bir Kadastro müdürü olarak söylüyorum; Vatandaşların kendi aralarında anlaşmaları, birbirlerine arsa vermeleri asla mümkün değildir. Görev yaptığımız yıllarda bunun çok örneklerini gördük.

Adam komşusunu kastederek;

“O adam metresine Milyar da verse 1 m2. yine vermem.” diyor. Bu nedenle “Çarşı projesi” rezerv alanı olarak ilan edilip mutlaka yapılmalıdır.

•• “Çarşı projesi”nin böyle sürüncemede kalması biraz da istişaresizlikten kaynaklanıyor. Vatandaşın hiç görüşü sorulmadığı gibi hiçbir bilgi de verilmiyor.

Genel şikayetler şöyle ;

“Ben yerimden ediliyorum, mülkiyetimin çok uzağında bir yer veriliyor.”

“Benim mülkiyetim 100m2. idi, şimdi bana 35-40m2. bir yer veriliyor.”

Aynı sorunlar GÖLBAŞI ilçemizde de yaşanıyor. Adamın çarşının göbeğindeki yeri haber bile verilmeden elimden alınıp tapulanıyor. Bu çok değerli yerine karşılık “Dağın başında” bir yer veriliyor.

•• Tabi ki herkesi memnun etmek çok zor... Ama ADALETİ elden bırakmadan, vatandaşların da bu şikayetleri dikkate alınarak en doğru, en hakkaniyetli bir yol bulunabilir.

•• Rezerv alanı uygulaması iyi bir çözüm ama yine burada da vatandaşın hiç bilgisi alınmıyor. “Yukarıdakiler Kafalarına göre” proje yapıyorlar.

Bulvar üzerinde yapılan binalar sanıyorum “Tip proje”. Koskoca Atatürk bulvarını tek tip proje ile donatmak doğru değil.

Demir perde ülkelerinde olduğu gibi bütün binalar aynı.

Bir de Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan dükkanların hepsi çok küçük. Sanki kuyumcu, telefoncu, büfeciler için yapılmış.

Bu koskoca bulvar üzerinde hiç mi bir beyaz eşya mağazası olmayacak? Hiç mi mobilya mağazası olmayacak? Hiç mi bir banka şubesi olmayacak? Hiç mi bir pastane, bir lokanta olmayacak? Yok.. Maalesef olmayacak da… Çünkü dükkanların hepsi çok çok küçük.

Biz sayın velilerimizden bu konulara dikkat etmelerini istiyoruz.

Kusura bakmayın maalesef bizde sanki “Kervan yolda diziliyor”.

Mesela eski hükümet binasının yerine yapılan meydan projesi..

Bu Proje bitti, belediye bütün meydanın zeminini gece renga renk olması için ışıklandırdı, oturma banklarını falan yerleştirdi. Artık meydan hazır derken bir baktık meydan yeniden kazılmaya başlandı. O elektrik tesisatları falan hepsi sökülüp atıldı. Emekler boşa gitti..

Meydan, meydan olmaktan çıktı ve meydana dükkan ve işyerleri açıldı.

Keşke bu plan ve projeler önceden enine boyuna düşünülüp hazırlansa.. Keşke STK’larla falan istişare edilse..

Yazık.. Sonuçta bu Milli servet.

İnşallah bu “Çarşı projesi”ni hayata geçirir ve vatandaşların şikayetlerini de en aza indirerek şehrimize hayat verecek olan bu projeyi bir an önce tamamlarsınız.

Hepinize selamlar saygılar.

Mithat SOLGUN